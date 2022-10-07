Постановлением Совмина № 676 от 7 октября 2022 г. отменено лицензирование на вывоз сахара за пределы Беларуси.

Как сообщила пресс-служба правительства, отмена лицензирования вызвана стабилизацией ситуации и устранением диспаритета цен на сахар на внутреннем и внешнем рынках, началом сезона переработки сахарной свеклы урожая 2022 года и достаточностью ресурсов, а также необходимостью сахароперерабатывающих заводов более оперативно проводить работу по отгрузке сахара по экспортным контрактам.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.