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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРОДЛИЛО ЗАПРЕТ НА ВЫВОЗ ИЗ БЕЛАРУСИ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ И ГРЕЧКИ
11:10 10.10.2022
Правительство продлило запрет на вывоз из Беларуси пшеничной муки и гречки. Соответствующее постановление № 678 подписал 7 октября 2022 г. премьер-министр Роман Головченко.
«Запрет вывоза за пределы Республики Беларусь крупы из гречихи, гречневого зерна, готовых пищевых продуктов из гречки, муки пшеничной из пшеницы мягкой и спельты будет действовать три месяца и введен в целях защиты внутреннего рынка», - сообщила пресс-служба правительства.
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