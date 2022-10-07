|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.10.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ РАЗРЕШИЛИ ПОГАШАТЬ ДОЛГИ ЗА ГАЗ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ БЕЗ УЧЕТА КУРСОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
10:01 10.10.2022
Указом № 354 от 6 октября 2022 г. предприятиям разрешено погашать задолженность за потребленные энергоресурсы без учета изменений курса нацвалюты.
«С 1 июля по 31 декабря 2022 г. задолженность потребителей за энергоресурсы, отпущенные газо- и энергоснабжающими организациями, образовавшаяся с 1 января 2022 г., подлежит погашению без ее пересчета в связи с изменением соотношения установленного Национальным банком официального курса белорусского рубля к иностранной валюте, используемой для расчетов за энергоресурсы, на дату погашения этой задолженности», - говорится в опубликованном на Национальном правовом портале документе.
До 1 ноября газо- и энергоснабжающие организациям, входящим в состав ГПО «Белтопгаз», ГПО «Белэнерго», а также потребителям необходимо осуществить корректировку данных бухгалтерского и налогового учета с уплатой при необходимости налогов, сборов и иных платежей.
Указ вступает в силу после его официального опубликования.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.10.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 07.10.2022
Курсы в банках
на 10.10.2022
Конвертация в банках
на 10.10.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте