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СОВМИН УТВЕРДИЛ ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ ЮРЛИЦ, ДРОВА КОТОРЫМ РЕАЛИЗУЮТСЯ ВНЕ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ
17:59 07.10.2022
Постановлением Совета министров № 667 от 6 октября 2022 г. утверждено Положение о порядке формирования перечня юридических лиц, реализация дров в заготовленном виде которым осуществляется вне биржевых торгов.
Как сообщает Национальный правовой портал, перечень формирует Министерство лесного хозяйства на основании предложений, представляемых республиканскими органами госуправления, иными госорганизациями, подчиненными правительству, областными и Минским городским исполнительными комитетами.
Обязательному включению в перечень подлежат юрлица, которые:
финансируются за счет средств республиканского и местных бюджетов и имеют котлы и (или) иные энергоисточники, работающие на дровах;
входят в систему Министерства энергетики (включаются в перечень на основании списка, представляемого Минэнерго);
относятся к топливоснабжающим организациям, а также к организациям жилищно-коммунального хозяйства, находящимся в коммунальной собственности.
Сформированный Минлесхозом перечень в целом по республике до 1 декабря 2022 г. вносится в Совет Министров с проектом постановления об утверждении перечня.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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