ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
07.10.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ЛУКАШЕНКО ПОДПИСАЛ ДИРЕКТИВУ О НЕДОПУСТИМОСТИ РОСТА ЦЕН


13:07 07.10.2022

Лукашенко по результатам совещания о ценовой ситуации в стране 6 октября подписал директиву №10 "О недопустимости роста цен", сообщает его пресс-служба.

"Документ принят в целях незамедлительного и жесткого реагирования на сложившуюся на потребительском рынке ситуацию. Для защиты интересов граждан и организаций Беларуси, недопущения дальнейшего роста цен, установления эффективной системы ценового контроля и обеспеченности внутреннего потребительского рынка товарами директивой вводится запрет на повышение цен и обязательства по безусловному насыщению внутреннего рынка товарами и услугами", - говорится в комментарии.

Документом также предусматривается ответственность за ненадлежащее выполнение установленных в директиве требований.

Для выработки мер по регулированию цен создана рабочая группа во главе с председателем Совета Республики Натальей Кочановой. Рабочей группе поручено в десятидневный срок разработать и представить в Совет министров предложения о мерах по совершенствованию ценового регулирования, обеспечить на постоянной основе мониторинг цен и состояния потребительского рынка, информировать контролирующие и правоохранительные органы о выявленных нарушениях для принятия мер реагирования.

Перед правительством поставлена задача до 20 октября на основе предложений рабочей группы утвердить и ввести в действие систему регулирования цен, обеспечить эффективный контроль за ценовой дисциплиной.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.10.2022
валюта курс
EUR 2.4391
USD 2.5072
RUB 4.1712
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.10.2022
валюта курс +/-
EUR 2.4391 +0.0116
USD 2.5072 +0.0234
RUB 4.1712 -0.0501
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.10.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4600 2.4700
USD 2.5350 2.5430
RUB 3.3000 4.1300
подробнее

Конвертация в банках
на 07.10.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 0.9700 0.9800
EUR/RUB 60.2000 70.9300
USD/RUB 61.2000 73.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте