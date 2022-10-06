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ЛУКАШЕНКО ПОДПИСАЛ ДИРЕКТИВУ О НЕДОПУСТИМОСТИ РОСТА ЦЕН
13:07 07.10.2022
Лукашенко по результатам совещания о ценовой ситуации в стране 6 октября подписал директиву №10 "О недопустимости роста цен", сообщает его пресс-служба.
"Документ принят в целях незамедлительного и жесткого реагирования на сложившуюся на потребительском рынке ситуацию. Для защиты интересов граждан и организаций Беларуси, недопущения дальнейшего роста цен, установления эффективной системы ценового контроля и обеспеченности внутреннего потребительского рынка товарами директивой вводится запрет на повышение цен и обязательства по безусловному насыщению внутреннего рынка товарами и услугами", - говорится в комментарии.
Документом также предусматривается ответственность за ненадлежащее выполнение установленных в директиве требований.
Для выработки мер по регулированию цен создана рабочая группа во главе с председателем Совета Республики Натальей Кочановой. Рабочей группе поручено в десятидневный срок разработать и представить в Совет министров предложения о мерах по совершенствованию ценового регулирования, обеспечить на постоянной основе мониторинг цен и состояния потребительского рынка, информировать контролирующие и правоохранительные органы о выявленных нарушениях для принятия мер реагирования.
Перед правительством поставлена задача до 20 октября на основе предложений рабочей группы утвердить и ввести в действие систему регулирования цен, обеспечить эффективный контроль за ценовой дисциплиной.
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