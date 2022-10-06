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ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ В ВУЗЫ БЕЛАРУСИ НА УСЛОВИЯХ ЦЕЛЕВОЙ ПОДГОТОВКИ


12:21 07.10.2022

Постановлением Министерства образования № 268 от 17 августа 2022 г. утверждена Инструкция о порядке и сроках подачи документов для участия абитуриентов в конкурсе, проведения вступительного испытания и зачисления абитуриентов для получения высшего образования на условиях целевой подготовки специалистов.

Как сообщает Национальный правовой портал, организация и проведение приема документов, вступительного испытания в учреждении высшего образования (УВО) и формирование на конкурсной основе контингента студентов дневной формы получения высшего образования осуществляется в соответствии с Положением о приемной комиссии учреждения высшего образования, утвержденным постановлением Министерства образования № 23 от 23 марта 2006 г.

Сроки подачи документов, проведения вступительного испытания, зачисления

Для абитуриентов, поступающих для получения высшего образования на условиях целевой подготовки (исключение – отдельные специальности, определяемые Министерством образования), установлены сроки: подачи документов – с 3 по 8 июня; проведения вступительного испытания – с 4 по 10 июня; зачисления – по 13 июня.

Перечень документов, которые подает абитуриент, установлен Правилами приема лиц для получения общего высшего и специального высшего образования, утвержденными указом № 23 от 27 января 2022 г. При этом уточняется, что:

рекомендация педагогического совета учреждения образования подается по установленной форме;

лица, обучающиеся в 11 классе учреждения, реализующего образовательные программы общего среднего образования в год поступления в УВО, подают документ об образовании в приемную комиссию не позднее 12 июня (в случае несоблюдения данного требования – документы возвращаются абитуриенту в десятидневный срок с даты окончания срока зачисления).

Абитуриенты, поступающие для получения высшего образования на условиях целевой подготовки (исключение – отдельные специальности, определяемые Министерством образования), сдают одно внутреннее вступительное испытание в УВО. Испытание проводится по учебному предмету, который определен предметом первого профильного испытания.

Формы проведения испытания – устная, письменная или практическая.

УВО разрабатывает задания (вопросы) для проведения вступительного испытания с учетом содержания учебных программ по учебным предметам, являющимся профильными испытаниями, на основе образовательных стандартов общего среднего образования. Форму проведения профильных испытаний по учебному предмету «Литература (русская, белорусская)» и дисциплинам «Творчество», «Физическая культура и спорт» определяет УВО.

Дополнительный набор осуществляется на места, определенные контрольными цифрами приема на условиях целевой подготовки, оставшиеся после зачисления абитуриентов вакантными. Сроки и условия его проведения устанавливает Министерство образования.
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