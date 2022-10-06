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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ВВЕЛО МОРАТОРИЙ НА ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ
10:54 07.10.2022
В Беларуси введен мораторий на повышение цен (тарифов) на внутреннем рынке. Соответствующее постановление № 669 подписал 6 октября 2022 г. премьер-министр Роман Головченко.
Как сообщает Telegram-канал правительства, основная задача постановления – гарантия справедливых цен.
Так, с 6 октября 2022 года юридические лица всех форм собственности и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство (ввоз) и (или) реализацию товаров на внутренний рынок или оказывающие услуги на территории Беларуси, не смогут повысить цены на все товары, как продовольственные, так и непродовольственные, и услуги.
Повышение цен (тарифов) в результате отмены акций, скидок и распродаж также не допускается.
Решения о повышении цен будут принимать республиканские органы государственного управления, государственные организации, подчиненные правительству, облисполкомы и Мингорисполком и только в случае экономической целесообразности.
Установление цен (тарифов) на товары (услуги), которые до 6 октября 2022 года не произведены (не ввозились, не реализовывались, не оказывались) в Беларуси, также согласовывается с республиканскими органами государственного управления, государственными организациями, подчиненными правительству, с облисполкомами и Мингорисполкомом
МАРТ, другим республиканским органам государственного управления, государственным организациям, подчиненным правительству, облисполкомам и Мингорисполкому поручено осуществлять контроль за насыщением рынка товарами (услугами), а также предоставлены полномочия на приостановление работы объектов, действия специальных разрешений (лицензий) в случае нарушения требований постановления.
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