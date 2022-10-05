Постановлением Совета министров № 664 от 4 октября 2022 года определены в 2022-2023 годах организации, уполномоченные на осуществление первоначальной оплаты доли участия Республики Беларусь в уставном капитале Евразийской перестраховочной компании в размере 25%.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, три страховые компании должны будут перечислить в общей сумме 1,125 млрд российских рублей:

Белорусское республиканское унитарное предприятие экспортно-импортного страхования «Белэксимгарант» – 715 млн российских рублей;

Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие «Белгосстрах» – 205 млн российских рублей;

республиканское унитарное предприятие «Белорусская национальная перестраховочная организация» –205 млн российских рублей.

Этими организациями «оплата доли участия Беларуси в уставном капитале Евразийской перестраховочной компании производится за счет нераспределенной прибыли, а при ее отсутствии – за счет иных источников в соответствии с законодательством и отражается в бухгалтерском учете в составе долгосрочных финансовых вложений».

Министерству финансов в 2023-2024 годах поручено вносить предложения по определению организации (организаций), уполномоченной (уполномоченных) осуществить оплату оставшейся части доли участия Республики Беларусь в уставном капитале Евразийской перестраховочной компании.

Контроль за выполнением постановления возложен на Министерство финансов.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.