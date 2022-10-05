Постановлением Совета министров № 658 от 4 октября 2022 г. утверждено Положение о порядке формирования и использования стабилизационных фондов товаров.

Как сообщает Национальный правовой портал, облисполкомы и Минский горисполком ежегодно обеспечивают формирование на территории соответствующих административно-территориальных единиц и использование стабилизационных фондов товаров: производство которых носит сезонный характер; запасы которых необходимо создать с учетом обеспечения сбалансированности потребительского рынка.

К товарам, производство которых носит сезонный характер, относятся свежие картофель продовольственный, капуста белокочанная, морковь столовая, свекла столовая, лук репчатый и яблок

Согласно Положению, реализация товаров из стабилизационных фондов осуществляется: для розничной торговли, общественного питания, а также бюджетным организациям для организации питания; субъектами хозяйствования, которые хранят такие товары, при проведении ими розничной торговли, общественного питания.

Если объем реализации товаров из стабилизационных фондов по сравнению с запланированными в графиках снижается, то допускается их реализация по согласованию с облисполкомами и Минским горисполкомом на иные цели.

Правовым актом возложены полномочия:

на Министерство антимонопольного регулирования и торговли и Министерство сельского хозяйства и продовольствия по координации работы по формированию и использованию стабилизационных фондов;

на облисполкомы и Минский горисполком по контролю за выполнением постановления № 658 в части обеспечения потребительского рынка товарами в межсезонный период.

Постановление правительства от 20 июля 2016 г. № 571 «О создании в Республике Беларусь стабилизационных фондов (запасов) продовольственных товаров, реализуемых на территории республики» признается утратившим силу.

Договоры поставки товаров из стабилизационных фондов, заключенные до вступления в силу постановления № 658, подлежат приведению в соответствие с ним до 15 ноября 2022 г.

Постановление № 658 вступает в силу после его официального опубликования.