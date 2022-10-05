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В БЕЛАРУСИ НА МЕЛИОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ВЫДЕЛЯТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ИЗ БЮДЖЕТА

18:21 05.10.2022 Лукашенко подписал указ № 353 "О финансировании расходов по культуртехнической мелиорации и осуществлению функций заказчика", сообщает его пресс-служба. Согласно информации, предусматривается дополнительное направление средств республиканского бюджета на проведение мероприятий по культуртехнической мелиорации. Ожидается, что реализация указа создаст условия для восстановления мелиорированных земель, а также дополнительного их вовлечения в сельскохозяйственный оборот.