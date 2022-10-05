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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


НА РЕАЛИЗАЦИЮ МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ В БЕЛАРУСИ БУДУТ ВЫДЕЛЯТЬСЯ ДЕНЬГИ ИЗ БЮДЖЕТА


14:45 05.10.2022

Лукашенко подписал закон "Об изменении Закона Республики Беларусь "Об основах государственной молодежной политики", сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, документом уточнены подходы к оказанию поддержки молодежным общественным организациям путем выделения на конкурсной основе бюджетных средств на реализацию молодежных инициатив, исходящих от таких организаций и (или) инициативных групп из числа молодых граждан.

В качестве меры по формированию здорового образа жизни молодежи закрепляется запрет на реализацию несовершеннолетним электронных систем курения, жидкостей для них, систем для потребления табака.

В соответствии с законом также расширены полномочия Министерства образования в сфере государственной молодежной политики.
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