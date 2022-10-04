Лукашенко подписал указ № 351 "О развитии агроэкотуризма", сообщает его пресс-служба.

"Документ направлен на совершенствование регулирования деятельности в сфере агроэкотуризма, повышение качества оказываемых услуг, исключение возможности вести гостиничный или ресторанный бизнес под видом агроэкоусадеб, защиту прав проживающих по соседству с ними граждан", - говорится в комментарии.

Указом уточнены требования к объектам агроэкотуризма по числу жилых комнат для агроэкотуристов (не более десяти), ведению личного подсобного хозяйства и количеству оказываемых в комплексе видов услуг (не менее двух). Перечень услуг дополнен проведением мастер-классов, направленных на ознакомление посетителей с ремеслами и национальными традициями региона.

Установлена ответственность владельцев агроэкоусадеб за нарушение (в том числе со стороны посетителей) общественного порядка или спокойствия граждан, несоблюдение законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, природоохранных, противопожарных требований. Введены ограничения по проведению презентаций, юбилеев, банкетов, иных мероприятий в непосредственной близости от соседних жилых домов.

Установлена необходимость получения в райисполкомах разрешения на ведение деятельности в сфере агроэкотуризма. Действующие агроэкоусадьбы должны получить такое разрешение до 1 июля 2023 года.

В целях создания дополнительных условий для развития агроэкотуризма в глубинке облисполкомы наделены правом определять перечни населенных пунктов, на территории которых размещение агроэкоусадеб не допускается. Вместе с тем предусмотрена возможность продолжения работы существующих агроэкоусадеб на таких территориях при условии выполнения иных требований указа.