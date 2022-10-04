Список «тунеядцев» в Беларуси дополнили новыми категориями граждан. Об этом сообщается на сайте Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ).

Так называемая «база тунеядцев» в Беларуси обновляется раз в три месяца: с 20 февраля до 1 марта, с 20 мая до 1 июня, с 20 августа до 1 сентября и с 20 ноября до 1 декабря. В этот список заносят незанятых в экономике страны граждан.

Согласно информации ФПБ, правительство внесло корректировки в пункт 3 документа своим постановлением № 651 от 28 сентября 2022 года.

Новшества заработают с 1 декабря 2022 года.

Так, к занятым в экономике будут относить членов советов директоров (наблюдательных советов) хозяйственного общества. Но для этого необходимо соблюсти главное условие: такие лица должны получать вознаграждения от компании, судя по всему, речь идет о дивидендах.

А вот в список «тунеядцев» теперь рискуют попасть граждане, которые выполняют работы, оказывают услуги или создают объекты интеллектуальной собственности по гражданско-правовым договорам, если они не получают за это соответствующее вознаграждение. Раньше такой оговорки про доходность не было.

Изменения затронули и многодетных родителей. В прежней редакции Положения, утвержденной постановлением Совета министров № 239 от 31 марта 2018 года от статуса «тунеядцев» освобождались «граждане, являющиеся матерью (мачехой) или отцом (отчимом), усыновителем (удочерителем), опекуном (попечителем) и воспитывающие ребенка в возрасте до 7 лет, ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, троих и более несовершеннолетних детей».

В обновленном варианте этот пункт разделили на две части и из второй убрали упоминание про отца. Получается, что теперь занятыми в экономике будут только женщины-матери (мачехи, усыновители, опекуны и попечители), воспитывающие ребенка до 7 лет, троих и более несовершеннолетних.

При этом оба родителя, воспитывающих ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, по-прежнему не являются «тунеядцами».

Напомним, что про «налог на тунеядство» или «налог на безработных» в Беларуси заговорили после подписания в 2015 году декрета №3 «О предупреждении социального иждивенчества», но он был отменен со вступлением в силу в 2018 году Декрета №1 «О содействии занятости населения». Однако такое определение, как «социальное иждивенчество» актуально по сей день.

С 1 мая 2021 г. трудоспособные граждане, не занятые в экономике, оплачивают по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат, не только горячее водоснабжение (подогрев воды) – эта норма действует с начала 2019 г., но также теплоснабжение (отопление) и газоснабжение при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов.

На данный момент, пока новшества не вступили в силу, из списка «тунеядцев» исключены:

инвалиды и недееспособные граждане;

лица до 18 лет;

пенсионеры;

являющиеся матерью (мачехой) или отцом (отчимом), усыновителем (удочерителем), опекуном (попечителем) и воспитывающие ребенка в возрасте до 7 лет, ребенка-инвалида до 18 лет, 3 и более несовершеннолетних детей;

проживающие в Беларуси менее 183 дней в году (доказательство – штамп в паспорте о выезде за границу);

военнослужащие (срочники, резервисты, участвующие в сборах);

супруги военнослужащих, работающих по контракту;

участники творческих союзов, которые занимаются творческим трудом;

лица под арестом и отбывающие срок боле 183 дней в году;

сезонные работники, трудящиеся полный сезон;

члены или работники по трудовому договору, задействованные в производственном кооперативе или фермерском хозяйстве;

собственники личного подсобного хозяйства;

студенты дневного отделения, получающие первое образование;

священнослужители, члены монашеских общин;

самозанятые, уплачивающие подоходный налог;

ремесленники, уплачивающие причитающийся налоговый сбор;

ИП, уплатившие налог более 20 базовых величин;

адвокаты и нотариусы;

спортсмены национальных сборных команд;

лица, получающие государственные пенсии или страховые выплаты ввиду несчастных случаев и профессиональных заболеваний, в том числе по потере кормильца;

безработные, зарегистрированные в центрах занятости;

безработные в период профессиональной переподготовки или повышения квалификации.