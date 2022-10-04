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ГТК БЕЛАРУСИ МОЖЕТ ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ О РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ТАМОЖЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЮРЛИЦА НА СРОК ДО ОДНОГО ГОДА
15:49 04.10.2022
4 октября 2022 года вступают в силу нормы пункта 1 указа от 01.08.2022 № 264 «О реструктуризации таможенной задолженности».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГТК, в целях повышения внутренней устойчивости экономики положениями указа установлено, что Государственным таможенным комитетом Беларуси может быть принято решение о реструктуризации таможенной задолженности юридического лица на срок до одного года.
Под юридическим лицом понимается юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Республики Беларусь, имеющее таможенную задолженность и отвечающее одному из следующих требований: осуществляет деятельность, соответствующую приоритетным видам деятельности (секторам экономики) для осуществления инвестиций; является производителем товаров, определенных постановлением Совета министров № 596 от 09.09.2022 (вступает в силу с 4 октября 2022 года).
Для принятия решения о реструктуризации таможенной задолженности, юридическое лицо может обратиться в Государственный таможенный комитет с заявлением и документами, отвечающими требованиям указа.
В случае принятия решения о реструктуризации таможенной задолженности, взыскание задолженности таможенным органом в течение срока такой реструктуризации не осуществляется, и пени не начисляются.
В случае непогашения таможенной задолженности в сроки, указанные в решении о ее реструктуризации, действие такого решения прекращается и таможенным органом принимаются меры по взысканию оставшейся к погашению суммы таможенной задолженности, а также начисляются пени в порядке, установленном статьей 55 Налогового кодекса Республики Беларусь.
Положения пункта 1 указа действуют до 31 декабря 2023 года.
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