4 октября 2022 года вступают в силу нормы пункта 1 указа от 01.08.2022 № 264 «О реструктуризации таможенной задолженности».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГТК, в целях повышения внутренней устойчивости экономики положениями указа установлено, что Государственным таможенным комитетом Беларуси может быть принято решение о реструктуризации таможенной задолженности юридического лица на срок до одного года.

Под юридическим лицом понимается юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Республики Беларусь, имеющее таможенную задолженность и отвечающее одному из следующих требований: осуществляет деятельность, соответствующую приоритетным видам деятельности (секторам экономики) для осуществления инвестиций; является производителем товаров, определенных постановлением Совета министров № 596 от 09.09.2022 (вступает в силу с 4 октября 2022 года).

Для принятия решения о реструктуризации таможенной задолженности, юридическое лицо может обратиться в Государственный таможенный комитет с заявлением и документами, отвечающими требованиям указа.

В случае принятия решения о реструктуризации таможенной задолженности, взыскание задолженности таможенным органом в течение срока такой реструктуризации не осуществляется, и пени не начисляются.

В случае непогашения таможенной задолженности в сроки, указанные в решении о ее реструктуризации, действие такого решения прекращается и таможенным органом принимаются меры по взысканию оставшейся к погашению суммы таможенной задолженности, а также начисляются пени в порядке, установленном статьей 55 Налогового кодекса Республики Беларусь.

Положения пункта 1 указа действуют до 31 декабря 2023 года.