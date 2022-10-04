ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.10.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ГТК БЕЛАРУСИ МОЖЕТ ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ О РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ТАМОЖЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЮРЛИЦА НА СРОК ДО ОДНОГО ГОДА


15:49 04.10.2022

4 октября 2022 года вступают в силу нормы пункта 1 указа от 01.08.2022 № 264 «О реструктуризации таможенной задолженности».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГТК, в целях повышения внутренней устойчивости экономики положениями указа установлено, что Государственным таможенным комитетом Беларуси может быть принято решение о реструктуризации таможенной задолженности юридического лица на срок до одного года.

Под юридическим лицом понимается юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Республики Беларусь, имеющее таможенную задолженность и отвечающее одному из следующих требований: осуществляет деятельность, соответствующую приоритетным видам деятельности (секторам экономики) для осуществления инвестиций; является производителем товаров, определенных постановлением Совета министров № 596 от 09.09.2022 (вступает в силу с 4 октября 2022 года).

Для принятия решения о реструктуризации таможенной задолженности, юридическое лицо может обратиться в Государственный таможенный комитет с заявлением и документами, отвечающими требованиям указа.

В случае принятия решения о реструктуризации таможенной задолженности, взыскание задолженности таможенным органом в течение срока такой реструктуризации не осуществляется, и пени не начисляются.

В случае непогашения таможенной задолженности в сроки, указанные в решении о ее реструктуризации, действие такого решения прекращается и таможенным органом принимаются меры по взысканию оставшейся к погашению суммы таможенной задолженности, а также начисляются пени в порядке, установленном статьей 55 Налогового кодекса Республики Беларусь.

Положения пункта 1 указа действуют до 31 декабря 2023 года.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.10.2022
валюта курс
EUR 2.3843
USD 2.4501
RUB 4.2644
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.10.2022
валюта курс +/-
EUR 2.3759 -0.0084
USD 2.4860 +0.0359
RUB 4.2415 -0.0229
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.10.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4050 2.4000
USD 2.4800 2.4900
RUB 3.3000 4.2500
подробнее

Конвертация в банках
на 04.10.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 0.9700 0.9800
EUR/RUB 56.0000 69.7000
USD/RUB 59.0000 72.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте