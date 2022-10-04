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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В БЕЛАРУСИ
11:27 04.10.2022
Постановлением Министерства образования № 311 от 16 сентября 2022 г. утверждено Положение, которым определен порядок деятельности учреждения высшего образования (УВО).
Как сообщает Национальный правовой портал, действие документа распространяется на УВО независимо от формы собственности и подчиненности.
Согласно документу, УВО является юрлицом, создается, реорганизуется и ликвидируется в установленном законодательством порядке.
В частности, определены предмет, задачи, функции, права и обязанности УВО.
В перечень основных задач УВО включены задачи по:
подготовке специалистов с высшим образованием;
развитию личности студента, курсанта, слушателя, их интеллектуальных и творческих способностей, формированию у них компетенций, необходимых для осуществления профессиональной деятельности;
реализации государственной молодежной политики;
организации идеологической и воспитательной работы;
гражданскому, патриотическому и духовно-нравственному воспитанию обучающихся УВО;
организации и осуществлению научной, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности, деятельности по научно-методическому обеспечению образования;
созданию безопасных условий при организации образовательного процесса.
Что касается основных функций УВО, то к ним отнесены в том числе:
распределение, трудоустройство в счет брони, перераспределение, направление на работу, перенаправление на работу выпускников, перераспределение и перенаправление на работу молодых специалистов, молодых рабочих (служащих) и контроль за их трудоустройством;
организация и проведение олимпиад, спартакиад, турниров, конкурсов, физкультурно-оздоровительной, творческой, культурно-массовой и спортивно-массовой работы, обеспечение участия студентов в указанных мероприятиях, а также спортивных мероприятиях;
создание и развитие целостной воспитывающей среды в УВО;
формирование у обучающихся УВО гражданственности, патриотизма и национального самосознания на основе государственной идеологии, духовно-нравственных ценностей, овладения ценностями и навыками здорового образа жизни;
социальная защита обучающихся;
проведение фундаментальных и (или) прикладных научных исследований и апробация их результатов;
организация и осуществление маркетинговых исследований и мониторинга рынка образовательных услуг, проведение рекламно-информационных мероприятий по продвижению образовательных услуг.
Кроме того, урегулированы вопросы:
формирования структурных и обособленных подразделений УВО, определены их функции, условия и порядок создания и деятельности;
организации образовательного процесса при реализации образовательных программ высшего образования;
проведения научной, научно-технической и инновационной деятельности в УВО и подготовки научных работников высшей квалификации;
управления в УВО;
создания и деятельности органов самоуправления УВО.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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