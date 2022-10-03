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НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ МОЖНО ОБСУДИТЬ СТРАТЕГИЮ ОБРАЩЕНИЯ С РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ


11:22 03.10.2022

На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «Об утверждении стратегии обращения с радиоактивными отходами».

Как сообщает Национальный правовой портал, документом предусматривается утверждение Стратегии обращения с радиоактивными отходами, комплексного программного документа, который:

закрепляет совокупность официальных взглядов и подходов для принятия оптимально обоснованных решений по обращению с радиоактивными отходами;

определяет основные направления развития и совершенствования национальной системы обращения с радиоактивными отходами в Республике Беларусь, условия для управления радиоактивными отходами всех категорий, исходя из риск-ориентированного подхода к обращению с ними;

формирует интегрированную программу по организации соответствующей инфраструктуры.

В стратегии определена потребность в создании централизованного пункта захоронения радиоактивных отходов, а также в развитии инфраструктуры в области обращения с радиоактивными отходами. Устанавливаются подходы к выбору и оценке условий площадки для размещения указанного объекта обращения с радиоактивными отходами с учетом выявленных процессов, явлений и факторов природного и техногенного происхождения и их неблагоприятного сочетания, а также подходами по обеспечению экологической безопасности, с учетом стабильности (сохранности) свойств пород геологических формаций при нормальной эксплуатации, проектных и запроектных авариях.

Также документом предусматривается вовлечение общественности в процесс принятия решений в области обращения с радиоактивными отходами. При этом порядок проведения общественных обсуждений в отношении объектов обращения с радиоактивными отходами определяется законодательством об охране окружающей среды и законодательством об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Для эффективного управления в области обращения с радиоактивными отходами предлагается определить меры по подготовке компетентных кадров и поддержанию квалификации специалистов в области обращения с радиоактивными отходами. В данном направлении предусматривается создание образовательной программы для специалистов, работающих в области обращения с радиоактивными отходами, на базе специализированного института.

Специфика развития системы обращения с радиоактивными отходами подразумевает создание в Республике Беларусь пилотноинновационного кластера, сопряженного с деятельностью в области обращения с радиоактивными отходами.

Предполагается, что функционирование системы долговременного хранения и захоронения радиоактивных отходов будет обеспечиваться национальным оператором по обращению с радиоактивными отходами.

Организатор общественного обсуждения – Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 3 по 13 октября 2022 г.
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