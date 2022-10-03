|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.10.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ГОСКОМИТЕТ ПО ИМУЩЕСТВУ ПРОВОДИТ МОНИТОРИНГ ПОСТАНОВЛЕНИЯ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ РЕГИСТРАТОРА»
10:27 03.10.2022
Государственный комитет по имуществу организует проведение правового мониторинга в отношении ведомственного постановления от 10 июля 2018 г. № 28 «Об утверждении Правил профессиональной этики регистратора» (постановление № 28).
Как сообщает Национальный правовой портал, задачами правового мониторинга являются:
оценка эффективности постановления № 28;
выявление и анализ недостатков правового регулирования общественных отношений, их причин, а также последствий, которые возникли в процессе применения правового акта;
выработка предложений о совершенствовании законодательства и практики его применения, принятии мер по надлежащей реализации постановления № 28.
В рамках проведения правового мониторинга документа все заинтересованные могут направлять информацию и предложения, в том числе о (об):
актуальности регулирования постановлением № 28 общественных отношений, наличии в нем устаревших и неэффективных норм;
положительных и отрицательных последствиях принятия правового акта;
наличии:
пробелов, коллизий и иной правовой неопределенности, внутренних противоречий в указанном правовом акте, наличии (отсутствии) единообразной практики его применения;
не реализованных в законодательстве отсылочных и бланкетных норм, содержащихся в постановлении, избыточности таких норм;
случаев нарушения норм постановления № 28;
совершенствовании его положений (по возможности в виде конкретных формулировок с кратким обоснованием необходимости их принятия).
Информацию и предложения можно размещать с 1 октября по 12 ноября 2022 г. в виде сообщений в специальном разделе на Правовом форуме Беларуси.
Направленные предложения не будут считаться электронными обращениями, и в отношении них не будет даваться ответ в соответствии с законодательством об обращениях граждан и юридических лиц.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.10.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 03.10.2022
Курсы в банках
на 03.10.2022
Конвертация в банках
на 03.10.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте