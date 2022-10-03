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ГОСКОМИТЕТ ПО ИМУЩЕСТВУ ПРОВОДИТ МОНИТОРИНГ ПОСТАНОВЛЕНИЯ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ РЕГИСТРАТОРА»


10:27 03.10.2022

Государственный комитет по имуществу организует проведение правового мониторинга в отношении ведомственного постановления от 10 июля 2018 г. № 28 «Об утверждении Правил профессиональной этики регистратора» (постановление № 28).

Как сообщает Национальный правовой портал, задачами правового мониторинга являются:

оценка эффективности постановления № 28;

выявление и анализ недостатков правового регулирования общественных отношений, их причин, а также последствий, которые возникли в процессе применения правового акта;

выработка предложений о совершенствовании законодательства и практики его применения, принятии мер по надлежащей реализации постановления № 28.

В рамках проведения правового мониторинга документа все заинтересованные могут направлять информацию и предложения, в том числе о (об):

актуальности регулирования постановлением № 28 общественных отношений, наличии в нем устаревших и неэффективных норм;

положительных и отрицательных последствиях принятия правового акта;

наличии:

пробелов, коллизий и иной правовой неопределенности, внутренних противоречий в указанном правовом акте, наличии (отсутствии) единообразной практики его применения;

не реализованных в законодательстве отсылочных и бланкетных норм, содержащихся в постановлении, избыточности таких норм;

случаев нарушения норм постановления № 28;

совершенствовании его положений (по возможности в виде конкретных формулировок с кратким обоснованием необходимости их принятия).

Информацию и предложения можно размещать с 1 октября по 12 ноября 2022 г. в виде сообщений в специальном разделе на Правовом форуме Беларуси.

Направленные предложения не будут считаться электронными обращениями, и в отношении них не будет даваться ответ в соответствии с законодательством об обращениях граждан и юридических лиц.
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