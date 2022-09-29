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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С 1 ОКТЯБРЯ В БЕЛАРУСИ СНИЖАЮТСЯ ЭКСПОРТНЫЕ ПОШЛИНЫ НА НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ
16:27 30.09.2022
Постановлением Совета министров № 654 от 29 сентября 2022 г. снижены ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вывозимых за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.
Как сообщает Национальный правовой портал, ставки экспортных пошлин на сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты составят $44,4 за 1 т (ранее – $52); прямогонный бензин – $24,4 за 1 т (ранее – $28,6); товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные – $13,3 за 1 т (ранее – $15,6).
Постановление вступает в силу с 1 октября 2022 г.
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