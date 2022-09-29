На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства по налогам и сборам и Государственного комитета по стандартизации «О требованиях к кассовым суммирующим аппаратам, в том числе совмещенным с таксометрами, билетопечатающим машинам».

Как сообщает Национальный правовой портал, предметом правового регулирования проекта постановления являются общественные отношения, связанные с определением требований к кассовым суммирующим в том числе совмещенным с таксометром, билетопечатающим машинам (кассовые аппараты).

Так, в частности, проектом постановления предусматривается:

закрепление основополагающих требований к функциональным характеристикам и конструкции кассовых аппаратов;

определение новых требований к кассовым аппаратам, которые ранее не были определены в государственном стандарте Республики Беларусь «Аппараты кассовые суммирующие и специальные компьютерные системы» СТБ 1364.0-2015 и серии государственных стандартов Республики Беларусь СТБ 1364, в том числе:

исключение возможности несанкционированного доступа к данным о денежных оборотах в целях их изменения (уничтожения);

отсутствие недекларируемых режимов работы;

обеспечение формирования для выдачи покупателю (потребителю) платежного документа в электронном виде без вывода его на печать и способы выдачи такого платежного документа покупателю (потребителю);

регистрация аннулирования только последнего платежного документа после печати (выдачи в электронном виде) этого платежного документа;

дополнительные требования к платежным документам, оформляемым в магазине беспошлинной торговли и в системе возврата НДС «Tax Free»;

дополнительные функциональные требования к кассам самообслуживания и другие;

введение требования об обеспечении выполнения кассовой операции регистрации приема платежей в адрес третьих лиц платежными агрегаторами;

определение функциональных требований к кассовым аппаратам, применяемым при реализации товаров, подлежащих маркировке унифицированными контрольными знаками или средствами идентификации.

Организатор общественного обсуждения – Министерство по налогам и сборам.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 30 сентября по 9 октября 2022 г.