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МНС ВЫНЕСЛО НА ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ К КАССОВЫМ СУММИРУЮЩИМ АППАРАТАМ
15:42 30.09.2022
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства по налогам и сборам и Государственного комитета по стандартизации «О требованиях к кассовым суммирующим аппаратам, в том числе совмещенным с таксометрами, билетопечатающим машинам».
Как сообщает Национальный правовой портал, предметом правового регулирования проекта постановления являются общественные отношения, связанные с определением требований к кассовым суммирующим в том числе совмещенным с таксометром, билетопечатающим машинам (кассовые аппараты).
Так, в частности, проектом постановления предусматривается:
закрепление основополагающих требований к функциональным характеристикам и конструкции кассовых аппаратов;
определение новых требований к кассовым аппаратам, которые ранее не были определены в государственном стандарте Республики Беларусь «Аппараты кассовые суммирующие и специальные компьютерные системы» СТБ 1364.0-2015 и серии государственных стандартов Республики Беларусь СТБ 1364, в том числе:
исключение возможности несанкционированного доступа к данным о денежных оборотах в целях их изменения (уничтожения);
отсутствие недекларируемых режимов работы;
обеспечение формирования для выдачи покупателю (потребителю) платежного документа в электронном виде без вывода его на печать и способы выдачи такого платежного документа покупателю (потребителю);
регистрация аннулирования только последнего платежного документа после печати (выдачи в электронном виде) этого платежного документа;
дополнительные требования к платежным документам, оформляемым в магазине беспошлинной торговли и в системе возврата НДС «Tax Free»;
дополнительные функциональные требования к кассам самообслуживания и другие;
введение требования об обеспечении выполнения кассовой операции регистрации приема платежей в адрес третьих лиц платежными агрегаторами;
определение функциональных требований к кассовым аппаратам, применяемым при реализации товаров, подлежащих маркировке унифицированными контрольными знаками или средствами идентификации.
Организатор общественного обсуждения – Министерство по налогам и сборам.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 30 сентября по 9 октября 2022 г.
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