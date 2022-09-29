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ГТК ПРЕДЛАГАЕТ ОБСУДИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ ДОГОВОРА О ТАМОЖЕННОМ КОДЕКСЕ ЕАЭС


12:15 30.09.2022

На общественное обсуждение вынесен проект постановления правительства «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 20 июня 2019 г. № 406».

Как сообщает Национальный правовой портал, предметом правового регулирования проекта постановления являются общественные отношения в сфере таможенного дела.

Документом предусматривается:

определение иного, чем установленного в пункте 2 статьи 87 закона Беларуси от 10 января 2014 г. № 129-З «О таможенном регулировании в Республике Беларусь» случая совершения сделок, предусматривающих передачу прав владения, пользования и (или) распоряжения в отношении всех или части товаров, находящихся на временном хранении на складе временного хранения;

ограничение доступа владельцев систем видеонаблюдения к информации, поступающей от видеокамер, установленных в ведомственных пунктах таможенного оформления на рабочих местах должностных лиц таможенных органов, а также к записанной с этих камер информации, хранящейся в системе видеонаблюдения;

дополнение уведомления о неуплаченных в установленный срок суммах таможенных платежей, иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы:

сведениями о возможности обжалования такого уведомления в порядке, установленном статьями 261–270 закона от 10 января 2014 г. № 129-З;

ссылкой на документ, указанный в абзаце первом пункта 26 статьи 266 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза.

Организатор общественного обсуждения – Государственный таможенный комитет.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 30 сентября по 10 октября 2022 г.
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