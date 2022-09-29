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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ОБНОВЛЕНЫ ПРАВИЛА РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АРХИВОВ БЕЛАРУСИ


10:36 30.09.2022

Постановлением Министерства юстиции № 119 от 31 августа 2022 г. утверждены Правила работы государственных архивов.

Как сообщает Национальный правовой портал, правилами установлены: порядок работы госархивов; единые требования, предъявляемые к деятельности госархивов, хранящих архивные документы на бумажных носителях.

Так, документы, которые хранятся в госархивах (исключение – документы, переданные в эти архивы на основании договора хранения): являются историко-культурным достоянием белорусского народа; находятся только в собственности государства.

На госархив возложены полномочия по: владению, пользованию и распоряжению хранящимися в нем документами государственной части Национального архивного фонда Республики Беларусь (НАФ); по постоянному накоплению, хранению данных документов в режиме охраны и использования, который обеспечивает целостность исторически сложившихся архивных комплексов и их доступность для пользователей.

Руководствуясь едиными научными и методическими принципами, госархив: осуществляет прием документов на хранение, обеспечивает их сохранность; ведет учет; создает и совершенствует научно-справочный аппарат; обеспечивает условия для использования архивных документов юр- и физлицами; осуществляет информационное обслуживание госорганов, иных организаций; обеспечивает удовлетворение информационных потребностей и конституционных прав граждан; осуществляет использование архивных документов в интересах граждан, общества и государства.

Правилами, в частности, определены требования: к организации работы госархива; к комплектованию и экспертизе ценности документов; к организационно-методическому руководству и государственному контролю за работой архивов организаций и организацией документов в делопроизводстве; к классификации документов в НАФ; к обеспечению сохранности архивных документов, их учету, использованию.

Правила распространяются также на госархивы, хранящие научно-техническую и аудиовизуальную документацию, в части: организации планирования и отчетности; организации труда; научной и методической работы; публикационной деятельности; работы с управленческой документацией.

При этом документом уточняется, что особенности работы архивов с научно-технической, аудиовизуальной и электронной документацией в части накопления, хранения, учета и использования архивных документов регулируются:

Правилами работы с научно-технической документацией в государственных архивах Республики Беларусь, утвержденными постановлением Министерства юстиции № 14 от 14 марта 2007 г.;

Правилами работы государственных архивов Республики Беларусь с аудиовизуальными документами, утвержденными постановлением Министерства юстиции № 27 от 9 апреля 2007 г.;

Правилами работы с документами в электронном виде в государственных архивных учреждениях Республики Беларусь, утвержденными постановлением Министерства юстиции № 20 от 6 февраля 2019 г.

Постановление вступает в силу с 27 октября 2022 г.
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