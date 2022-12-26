Постановлением Совета министров № 632 от 23 сентября 2022 г. в новой редакции излагается Положение о Министерстве связи и информатизации Республики Беларусь. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства № 302 от 17 марта 2004 г.

Как сообщает Национальный правовой портал, к основным задачам министерства отнесены:

государственное регулирование, управление деятельностью, реализация государственной политики в сферах информатизации, цифрового развития и связи, формирование условий для эффективного осуществления деятельности и развития организаций всех форм собственности, осуществляющих деятельность в указанных сферах;

координация деятельности юрлиц независимо от форм собственности, ИП в сферах информатизации и связи для удовлетворения потребностей госорганов, юр- и физлиц в услугах электросвязи и почтовой связи, создания условий для обеспечения информационных потребностей государственных органов, юридических и физических лиц на основе создания информационных систем и (или) сетей, обеспечивающих формирование и обработку информационных ресурсов и предоставление пользователям документированной информации, а также повышение эффективности внешнеэкономической деятельности в сферах информатизации, цифрового развития и связи;

организация и осуществление международного сотрудничества в сферах информатизации, цифрового развития и связи, включая взаимодействие с международными организациями и интеграционными объединениями, а также развитие внешнеэкономической деятельности и выполнение обязательств по международным договорам Республики Беларусь.

В соответствии с задачами Минсвязи уполномочено в том числе:

осуществлять выработку государственной политики в области цифрового развития процессов государственного управления и координацию внедрения информационных технологий в сфере государственного управления;

разрабатывать и реализовывать стратегии и госпрограммы в сферах цифрового развития и связи;

регулировать деятельность по созданию и развитию государственных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов (исключение – банковские системы, а также системы, предназначенные для осуществления особого контроля в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, и ресурсов, используемых для этих целей);

определять:

единую техническую и технологическую политику в сфере цифрового развития для создания экосистемы цифровой экономики, в том числе единую архитектуру государственных цифровых платформ и требования к присоединяемым к ним информационным системам;

перечень мероприятий в сфере цифрового развития;

перечень объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры государственных органов и организаций, используемых для функционирования распределенной системы обработки данных и размещения государственных цифровых платформ и государственных информационных систем;

условия включения мероприятий в сфере цифрового развития в государственные и иные программы, в том числе отраслевые и (или) межотраслевые программы, программы социально-экономического развития административно-территориальных единиц, региональные комплексы мероприятий;

основные функции в сфере цифрового развития, возлагаемые на лиц, ответственных за вопросы цифрового развития;

осуществлять государственную регистрацию информационных ресурсов и информационных систем (исключение – информационные системы, содержащие государственные секреты);

организовывать и (или) координировать работу по техническому нормированию и стандартизации в сфере цифрового развития;

осуществлять лицензирование деятельности в области связи;

учреждать юридическое лицо – оператора почтовой связи, оказывающего услуги специальной связи.

Постановлением также установлены перечни: государственных организаций, подчиненных Министерству связи и информатизации; хозяйственных обществ, акции (доли в уставных фондах) которых принадлежат Республике Беларусь и переданы в управление Министерству связи и информатизации.

Постановление вступает в силу с 10 октября 2022 г.