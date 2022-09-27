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ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ПРОДЛИЛО ЗАПРЕТ НА ВЫВОЗ ЗЕРНА

10:00 26.09.2022 Постановлением Совмина № 636 от 23 сентября 2022 года продлен введенный в марте запрет на вывоз за пределы страны зерновых. Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, запрет распространяется на пшеницу, рожь, ячмень, гречиху, овес, кукуруза, просо, тритикале. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует в течение шести месяцев.