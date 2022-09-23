Постановлением Министерства строительства и архитектуры № 65 от 30 июня 2020 года утверждены новые строительные нормы «Основы проектирования строительных конструкций»

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, очередные нормы разработаны РУП «Стройтехнорм» и внесены главным управлением градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Минстройархитектуры.

Они будут введены в действие через 60 календарных дней после их официального опубликования.

Строительные нормы устанавливают общие требования обеспечения надежности конструктивных систем строительных сооружений, в том числе касающиеся их безопасности, эксплуатационной пригодности, долговечности и живучести.

Они распространяются на проектирование конструкций строительных сооружений, с учетом геотехнических условий, огнестойкости и сейсмостойкости.

При этом проектирование строительных сооружений специального назначения (например, АЭС, дамб) осуществляют, согласно дополнительным требованиям, установленным в соответствующих технических нормативных правовых актах (ТНПА).

Эти строительные нормы также следует применять при проверках предельных состояний существующих конструкций, при разработке проектной документации на ремонт, реконструкцию, модернизацию и реставрацию строительных сооружений.