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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕНЫ НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ ПО ОСНОВАМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
11:58 23.09.2022
Постановлением Министерства строительства и архитектуры № 65 от 30 июня 2020 года утверждены новые строительные нормы «Основы проектирования строительных конструкций»
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, очередные нормы разработаны РУП «Стройтехнорм» и внесены главным управлением градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Минстройархитектуры.
Они будут введены в действие через 60 календарных дней после их официального опубликования.
Строительные нормы устанавливают общие требования обеспечения надежности конструктивных систем строительных сооружений, в том числе касающиеся их безопасности, эксплуатационной пригодности, долговечности и живучести.
Они распространяются на проектирование конструкций строительных сооружений, с учетом геотехнических условий, огнестойкости и сейсмостойкости.
При этом проектирование строительных сооружений специального назначения (например, АЭС, дамб) осуществляют, согласно дополнительным требованиям, установленным в соответствующих технических нормативных правовых актах (ТНПА).
Эти строительные нормы также следует применять при проверках предельных состояний существующих конструкций, при разработке проектной документации на ремонт, реконструкцию, модернизацию и реставрацию строительных сооружений.
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