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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С 23 СЕНТЯБРЯ В БЕЛАРУСИ ВСТУПАЮТ В СИЛУ НОВОВВЕДЕНИЯ В ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ЭЛЕКТРОННОЙ ОЧЕРЕДИ НА ГРАНИЦЕ
10:40 23.09.2022
23 сентября 2022 г. вступает в силу постановление Совета министров № 607 от 15 сентября 2022 г., которым установлены единые требования к функционированию электронной очереди и зон ожидания на границе.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, перечень лиц, освобожденных от въезда в зону ожидания, дополнен следующими категориями:
лица, следующие по удостоверениям инвалида Отечественной войны, участника войны, инвалида I группы, а также физические лица, следующие с детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет;
физические лица, следующие по дипломатическим паспортам, служебным паспортам граждан Республики Беларусь;
главы и сотрудники дипломатических представительств и представительств международных организаций, консульских учреждений, а также члены их семей;
иностранные граждане и лица без гражданства, следующие по документам, подтверждающим степень тяжести и выраженности затруднений физической активности и участия 75-100 процентов.
Актуализированы категории лиц и транспортных средств, освобожденных от въезда в зоны ожидания и выезжающих из зоны ожидания в первоочередном порядке. Так, правом выезда из зоны ожидания в первоочередном порядке, могут воспользоваться транспортные средствами с международными почтовыми отправлениями РУП «Белпочта», и лица, следующие с детьми до 3-х лет.
Уточнен перечень товаров, подвергающихся быстрой порче, при перевозке которых транспортные средства могут воспользоваться внеочередным правом выезда из зон ожидания и въезда в пункты пропуска.
Установлен размер платы за регистрацию в системе электронной очереди в зависимости от категории транспортных средств: автобусы и грузовые автомобили ‑ 1 базовая величина (на сегодня 32 рубля), легковые автомобили, мотоциклы и мопеды ‑ 0,3 базовой величины (9,6 рубля).
Определено, что регистрация в системе электронной очереди при въезде в зону ожидания осуществляется в порядке очередности раздельно по категориям транспортных средств (мотоциклы и мопеды, легковые автомобили, грузовые транспортные средства, автобусы).
Перечень автодорожных пунктов пропуска, в которых функционирует система электронной очереди, дополнен пунктом пропуска «Козловичи», со сроком внедрения системы до 31 декабря 2023 г., и пунктом пропуска «Мокраны», со сроком внедрения системы до 31 декабря 2025 г.
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