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ОПРЕДЕЛЕН ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ В ДЕТСКОМ ТЕХНОПАРКЕ


17:48 22.09.2022

Министерство образования 5 сентября 2022 года приняло постановление № 293 «Об обучении и воспитании учащихся, осваивающих содержание образовательной программы дополнительного образования одаренных детей и молодежи».

Как сообщает Национальный правовой -портал, документом утверждена Инструкция, которой определен порядок создания условий для обучения и воспитания на ІІ и ІІІ ступенях общего среднего образования учащимся, осваивающим содержание образовательной программы дополнительного образования одаренных детей и молодежи, в период пребывания их в детском технопарке.

Данный процесс в период пребывания учащихся в детском технопарке обеспечивается технопарком в государственном учреждении общего среднего образования.

Информация о приеме (зачислении) в детский технопарк направляется в учреждение образования, в котором подросток получает общее среднее образование.

На основании данной информации учреждением образования в течение пяти календарных дней для учащегося разрабатывается индивидуальный учебный план, в котором указываются задания по нижеуказанным учебным предметам, для выполнения их в период пребывания в детском технопарке.

Учебные занятия проходят по следующим учебным предметам: «Беларуская мова», «Беларуская лiтаратура», «Русский язык», «Русская литература», «Иностранный язык», «Математика», «Всемирная история», «История Беларуси», «Обществоведение», «География», «Биология», «Физика», «Химия».

Учебные часы на их изучение предусматриваются отдельно от учебного плана учреждения общего среднего образования. Проведение учебных занятий (в количестве не более трех в день) осуществляется в режиме пятидневной учебной недели.

После завершения пребывания в детском технопарке учащемуся выдается выписка отметок по учебным предметам из классного журнала. Выписка должна быть заверена руководителем учреждения общего среднего образования.

Ведомственное постановление от 30 августа 2019 г. № 145 «О деятельности учреждения образования «Национальный детский технопарк» признается утратившим силу.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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