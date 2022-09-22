|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.09.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С 22 СЕНТЯБРЯ В БЕЛАРУСИ ВСТУПАЮТ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ В ПДД
13:46 22.09.2022
С 22 сентября вступает в силу закон № 134-З «Об изменении Закона Республики Беларусь «О дорожном движении».
Как сообщает Национальный правовой портал, поправки нацелены на совершенствование обеспечения безопасности дорожного движения и предусматривают ряд нововведений.
В частности:
предусмотрена возможность обучения и сдачи практического квалификационного экзамена в ГАИ на автомобиле с автоматической коробкой передач. В водительском удостоверении будет проставляться соответствующая отметка о возможности управления транспортными средствами без механической трансмиссии;
предусмотрена выдача международного водительского удостоверения в соответствии с требованиями Конвенции о дорожном движении 1968 года. Помимо этого, сохраняется право граждан Российской Федерации на управление транспортными средствами на основании своих национальных водительских удостоверений после получения паспорта или вида на жительство в Республике Беларусь;
пересмотрены существующие категории колесных тракторов и самоходных машин. При этом к ним будут отнесены снегоболотоходы, квадроциклы, снегоходы и мотовездеходы;
определен порядок направления водителей механических транспортных средств, самоходных машин на обязательное медицинское переосвидетельствование, в том числе уведомления о таком направлении;
упраздняется также необходимость согласования с Госавтоинспекцией маршрутов, по которым осуществляется обучение управлению механическим транспортным средством. При этом Министерство внутренних дел будет определять перечень участков дорог, на которых запрещено обучение;
государственный технический осмотр будет осуществляться на договорной основе. Типовая форма договора на оказание данных услуг будет устанавливаться Советом министров;
законом также определены основные параметры дорожного движения, характеризующие его безопасность и эффективность, возможность их мониторинга (сбор, обработка, накопление и анализ данных), а также принципы организации дорожного движения.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.09.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 22.09.2022
Курсы в банках
на 22.09.2022
Конвертация в банках
на 22.09.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте