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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


С 22 СЕНТЯБРЯ В БЕЛАРУСИ ВСТУПАЮТ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ В ПДД


13:46 22.09.2022

С 22 сентября вступает в силу закон № 134-З «Об изменении Закона Республики Беларусь «О дорожном движении».

Как сообщает Национальный правовой портал, поправки нацелены на совершенствование обеспечения безопасности дорожного движения и предусматривают ряд нововведений.

В частности:

предусмотрена возможность обучения и сдачи практического квалификационного экзамена в ГАИ на автомобиле с автоматической коробкой передач. В водительском удостоверении будет проставляться соответствующая отметка о возможности управления транспортными средствами без механической трансмиссии;

предусмотрена выдача международного водительского удостоверения в соответствии с требованиями Конвенции о дорожном движении 1968 года. Помимо этого, сохраняется право граждан Российской Федерации на управление транспортными средствами на основании своих национальных водительских удостоверений после получения паспорта или вида на жительство в Республике Беларусь;

пересмотрены существующие категории колесных тракторов и самоходных машин. При этом к ним будут отнесены снегоболотоходы, квадроциклы, снегоходы и мотовездеходы;

определен порядок направления водителей механических транспортных средств, самоходных машин на обязательное медицинское переосвидетельствование, в том числе уведомления о таком направлении;

упраздняется также необходимость согласования с Госавтоинспекцией маршрутов, по которым осуществляется обучение управлению механическим транспортным средством. При этом Министерство внутренних дел будет определять перечень участков дорог, на которых запрещено обучение;

государственный технический осмотр будет осуществляться на договорной основе. Типовая форма договора на оказание данных услуг будет устанавливаться Советом министров;

законом также определены основные параметры дорожного движения, характеризующие его безопасность и эффективность, возможность их мониторинга (сбор, обработка, накопление и анализ данных), а также принципы организации дорожного движения.
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