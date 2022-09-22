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МВД БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛО ПЕРЕЧЕНЬ УЛИЦ РЯДА ГОРОДОВ, НА КОТОРЫХ ЗАПРЕЩЕНО ОБУЧАТЬ ВОЖДЕНИЮ
12:21 22.09.2022
Постановлением Министерства внутренних дел № 204 от 15 августа 2022 г. установлен перечень участков дорог, на которых запрещено обучение управлению механическими транспортными средствами.
Как сообщает Национальный правовой портал, в перечень включен ряд участков дорог областных городов Беларуси, а также Барановичей, Полоцка и др.
При этом уточняется, что начальники территориальных подразделений ГАИ МВД будут отдельно информировать об отнесении иных участков дорог, на которых запрещено обучение, а также о времени действия такого запрета юрлиц, осуществляющих деятельность по подготовке, переподготовке, повышению квалификации водителей механических транспортных средств, самоходных машин. Такое информирование будет осуществляться по участкам дорог:
имеющим повышенный уровень опасности – при наличии конфликтов в дорожном движении, приводящих к нарушениям нормального режима движения, а также повышении уровня аварийности;
имеющим повышенный уровень загрузки – при наличии помех и препятствий в дорожном движении, приводящих к заторовым ситуациям;
на которых производятся дорожные работы – при проведении долговременных дорожных работ либо иных видов дорожных работ, которые могут негативно повлиять на безопасность дорожного движения;
имеющим специальный статус – при наличии маршрутов следования высших должностных лиц государства, проведении массовых мероприятий и других условий, при которых обучение управлению механическими транспортными средствами на участке дороги должно быть запрещено.
Например, в Минске под запрет попали 65 улиц.
Постановление вступает в силу с 22 сентября 2022 г.
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