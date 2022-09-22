Постановлением Министерства внутренних дел № 204 от 15 августа 2022 г. установлен перечень участков дорог, на которых запрещено обучение управлению механическими транспортными средствами.

Как сообщает Национальный правовой портал, в перечень включен ряд участков дорог областных городов Беларуси, а также Барановичей, Полоцка и др.

При этом уточняется, что начальники территориальных подразделений ГАИ МВД будут отдельно информировать об отнесении иных участков дорог, на которых запрещено обучение, а также о времени действия такого запрета юрлиц, осуществляющих деятельность по подготовке, переподготовке, повышению квалификации водителей механических транспортных средств, самоходных машин. Такое информирование будет осуществляться по участкам дорог:

имеющим повышенный уровень опасности – при наличии конфликтов в дорожном движении, приводящих к нарушениям нормального режима движения, а также повышении уровня аварийности;

имеющим повышенный уровень загрузки – при наличии помех и препятствий в дорожном движении, приводящих к заторовым ситуациям;

на которых производятся дорожные работы – при проведении долговременных дорожных работ либо иных видов дорожных работ, которые могут негативно повлиять на безопасность дорожного движения;

имеющим специальный статус – при наличии маршрутов следования высших должностных лиц государства, проведении массовых мероприятий и других условий, при которых обучение управлению механическими транспортными средствами на участке дороги должно быть запрещено.

Например, в Минске под запрет попали 65 улиц.

Постановление вступает в силу с 22 сентября 2022 г.