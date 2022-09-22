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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ВВОДИТ ВРЕМЕННЫЙ ЗАПРЕТ НА ВЫВОЗ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРОМТОВАРОВ
11:07 22.09.2022
Постановлением Совмина № 630 от 20 сентября 2022 года введен запрет на вывоз из страны, включая страны ЕАЭС, отдельных видов промышленных товаров.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, в перечне фигурируют в том числе используемые в медицине расходные материалы и инструменты и прочие медицинские товары, бытовая техника (холодильники, посудомоечные машины, стиральные и швейные машины), котлы и компрессоры, оборудование для сельского хозяйства, станки, компьютерные компоненты и дисплеи, теле и аудиоаппаратура, электроника (чипы, микросхемы, конденсаторы, резисторы, печатные платы), локомотивы и вагоны, трактора, легковые автомобили, мотоциклы, велосипеды, коляски, беспилотники, суда и буксиры, яхты, линзы и бинокли, микроскопы и лазеры, различные приборы и многое другое.
При этом запрет на вывоз не распространяется на товары «белорусского или российского происхождения», «сопровождаемые сертификатом продукции собственного производства», «полученные (образовавшиеся) в результате операций по переработке на таможенной территории ЕАЭС в Республике Беларусь в соответствии с таможенной процедурой переработки на таможенной территории»; «изготовленные (полученные) с использованием товаров, ранее помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны», а также вывозимые за пределы Беларуси по разовым лицензиям МАРТ и т. д.
Постановление вступает в силу с 23 сентября 2022 г. и действует в течение шести месяцев.
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