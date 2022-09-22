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В БЕЛАРУСИ АКТУАЛИЗИРОВАН ПЕРЕЧЕНЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРИ КОТОРЫХ ЗАПРЕЩЕНО ВОДИТЬ АВТОМОБИЛИ И МОТОРНЫЕ ЛОДКИ
09:52 22.09.2022
Министерство здравоохранения 5 сентября приняло постановление № 94 «О заболеваниях и противопоказаниях, препятствующих управлению механическими транспортными средствами, самоходными машинами, моторными маломерными судами».
Как сообщает Национальный правовой портал, постановлением определены перечни:
заболеваний и противопоказаний, препятствующих управлению механическими транспортными средствами, самоходными машинами, а также условий, при соблюдении которых лица допускаются по медицинским показаниям к управлению;
медицинских противопоказаний, препятствующих управлению моторными маломерными судами, мощность двигателя которых превышает 3,7 киловатта (5 лошадиных сил), и условий, при соблюдении которых лица допускаются по медицинским показаниям к управлению такими судами.
Ведомственное постановление от 6 декабря 2018 г. № 88 «Об установлении перечня заболеваний и противопоказаний, препятствующих управлению механическими транспортными средствами, самоходными машинами, а также условий, при соблюдении которых лица допускаются по медицинским показаниям к управлению» признается утратившим силу.
Постановление вступает в силу с 22 сентября 2022 г.
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