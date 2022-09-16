На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «О реализации Закона Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики Беларусь «О магистральном трубопроводном транспорте».

Как сообщает Национальный правовой портал, целью разработки документа является совершенствование законодательства в области магистрального трубопроводного транспорта.

Проектом постановления предусматривается:

утверждение Положения о порядке установления охранных зон объектов магистральных трубопроводов, размерах и режиме их использования. Признание утратившим силу постановления Совета министров от 11 апреля 1998 г. № 548, утверждающего Правила охраны магистральных трубопроводов;

внесение изменений в постановление Совмина от 17 марта 2015 г. № 205 «Об утверждении Правил обеспечения доступа потребителей к услугам по транспортировке нефти и (или) нефтепродуктов по магистральным трубопроводам»;

внесение изменений в постановление Совета министров от 24 сентября 2021 г. № 548 «Об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования».

Организатор общественного обсуждения – Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 16 по 26 сентября 2022 г.