На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов гражданскими воздушными судами».

Как сообщает Национальный правовой портал, документ подготовлен с целью комплексной переработки Правил по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов гражданскими воздушными судами Республики Беларусь, утвержденных постановлением МЧС № 7 от 9 февраля 2009 г., в связи с изменением законодательства, в том числе в области перевозки опасных грузов.

Организатор общественного обсуждения – Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 16 по 26 сентября 2022 г.