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МЧС РБ ПРЕДЛАГАЕТ ОБСУДИТЬ ПРОЕКТ ПРАВИЛ ПО БЕЗОПАСНОЙ ПЕРЕВОЗКЕ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ ГРАЖДАНСКИМИ САМОЛЕТАМИ
12:17 16.09.2022
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов гражданскими воздушными судами».
Как сообщает Национальный правовой портал, документ подготовлен с целью комплексной переработки Правил по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов гражданскими воздушными судами Республики Беларусь, утвержденных постановлением МЧС № 7 от 9 февраля 2009 г., в связи с изменением законодательства, в том числе в области перевозки опасных грузов.
Организатор общественного обсуждения – Министерство по чрезвычайным ситуациям.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 16 по 26 сентября 2022 г.
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