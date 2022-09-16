Постановлением Высшей аттестационной комиссии Беларуси № 2 от 19 августа утверждена новая редакция Положения о совете по защите диссертаций.

Как сообщает Национальный правовой портал, соответствующие изменения внесены в ведомственное постановление № 19 от 22 февраля 2005 г.

Положение о совете по защите диссертаций (Положение) определяет порядок создания, регистрации и деятельности советов по защите диссертаций, контроля за их работой, а также устанавливает процедуры проведения советом по защите диссертаций:

экспертизы квалификационных научных работ (диссертаций) на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук (диссертации), включающей первичную экспертизу, экспертизу официальными оппонентами и оппонирующей организацией, защиту диссертации в совете по защите диссертаций;

экспертизы диссертаций по направлению ВАК в связи с переаттестацией лиц, обладающих документами о присуждении ученых степеней, полученными в государствах, с которыми Республикой Беларусь не заключены международные договоры о признании и эквивалентности документов о присуждении ученых степеней (обладатель иностранного документа об ученой степени);

лишения (восстановления) ученой степени.

Советы по защите диссертаций обеспечивают:

единство требований к соискателям ученых степеней и их диссертациям;

проводят детальный анализ содержания и качества представленных диссертаций и определяют их соответствие требованиям, установленным Положением о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий.

Определено, что совет по защите диссертаций обеспечивает соискателю ученой степени возможность ознакомиться с материалами, относящимися к его диссертации, и оказывает научно-методическую помощь по вопросам, связанным с ее защитой.

Положением также определен порядок:

формирования советов по защите диссертаций;

проведения заседаний совета по защите диссертаций;

первичной экспертизы и принятия диссертации к защите;

защиты диссертации;проведения тайного голосования;

экспертизы диссертаций обладателей иностранных документов об ученой степени в связи с их переаттестацией;

рассмотрения вопросов, связанных с лишением (восстановлением) ученых степеней.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.