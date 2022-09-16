|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.09.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРАВА УКРАИНСКИХ БЕЖЕНЦЕВ В БЕЛАРУСИ РАСШИРЕНЫ
09:51 16.09.2022
Лукашенко 14 сентября подписал указ №326, в соответствии с которым в новой редакции изложен указ от 30 августа 2014 года № 420 "О пребывании граждан Украины в Республике Беларусь“, сообщает его пресс-служба.
«Документ разработан в целях оказания помощи гражданам, прибывшим на территорию Беларуси из Украины и оказавшимся в трудной жизненной ситуации», - поясняется в комментарии.
Предусмотрено предоставление указанной категории лиц прав наравне с белорусскими гражданами, а именно на дошкольное, общее и специальное образование; получение профессионально-технического, среднего специального и высшего образования за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов или на условиях оплаты; доступное медицинское обслуживание; назначение пособий на детей и пенсий.
Согласно положениям указа, граждане Украины освобождаются от уплаты госпошлин за регистрацию временного пребывания в Беларуси; выдачу разрешения на временное проживание в нашей стране; рассмотрение заявления о выдаче разрешения на постоянное проживание в Беларуси; выдачу биометрического вида на жительство.
Наниматели Беларуси, привлекающие граждан Украины для трудовой деятельности, освобождаются от уплаты госпошлин за выдачу специального разрешения на право занятия трудовой деятельностью в нашей стране; получение разрешения на привлечение в Беларусь иностранной рабочей силы; однократное продление разрешения на привлечение в страну иностранной рабочей силы.
«Документ будет способствовать интеграции украинских граждан в белорусское общество, позволит оперативно регулировать вопросы их социальной поддержки и трудовой деятельности», - говорится в комментарии.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.09.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 16.09.2022
Курсы в банках
на 16.09.2022
Конвертация в банках
на 16.09.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте