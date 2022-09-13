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СКОРРЕКТИРОВАНЫ ПРАВИЛА РАБОТЫ АРХИВОВ БЕЛАРУСИ


14:09 13.09.2022

Постановлением Министерства юстиции № 118 от 31 августа 2022 г. внесены изменения в ведомственное постановление от 24 мая 2012 г. № 143 «Об утверждении Правил работы архивов государственных органов и иных организаций».

Как сообщает Национальный правовой портал, порядок пользования документами, хранящимися в архивах государственных органов, иных организаций, теперь будет устанавливаться их руководителями в соответствии с законодательством. Решение об ограничении доступа к документам, хранящимся в архивах государственных органов, иных организаций, принимается руководителями этих государственных органов, иных организаций. Об ограничении доступа к документам, хранящимся в архивах государственных органов, иных организаций, сообщается гражданам либо организациям в семидневный срок со дня получения запроса.

В архиве организации должны составляться: план работы на год; график приема дел в архив организации (при наличии структурных подразделений); паспорт архива организации (для организаций, являющихся источниками комплектования государственных архивов).

Ранее предусматривалось также составление графиков:

передачи дел на постоянное хранение в государственный архив;

представления годовых разделов сводных описей дел на рассмотрение экспертно-методической комиссии государственного архива или экспертно-проверочной комиссии структурного подразделения по архивам и делопроизводству областного исполнительного комитета.

Также внесены дополнения в Правила, касающиеся организации экспертизы ценности документов. Определено, что ведомственные перечни документов с указанием сроков хранения государственных органов, иных государственных организаций устанавливаются локальным правовым актом государственного органа или иной государственной организации.

Проекты ведомственных перечней документов с указанием сроков хранения направляются в Министерство юстиции для рассмотрения и согласования.

При этом проекты ведомственных перечней документов с указанием сроков хранения государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, согласовываются с центральной экспертно-методической комиссией Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции.

Проекты перечней документов негосударственных организаций с указанием сроков хранения согласовываются с государственными архивами, источниками комплектования которых являются эти негосударственные организации.

Если негосударственные организации не являются источниками комплектования государственных архивов, то проекты перечней документов негосударственных организаций с указанием сроков хранения согласовываются только с центральной экспертной комиссией негосударственной организации (при ее наличии) или экспертной комиссией негосударственной организации.

В том числе внесены изменения по вопросам, касающимся: подготовки и передачи дел в архив организации; уничтожения документов и дел с истекшими сроками хранения.

Постановление № 118 вступает в силу с 27 октября 2022г.
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