Постановлением Министерства образования № 264от 12 августа 2022 г. утверждено Положение о порядке проведения университетских олимпиад, победители которых (дипломы I, II, III степени) имеют право зачисления без вступительных испытаний.

Как сообщает Национальный правовой портал, принимать участие в университетских олимпиадах смогут учащиеся XI классов учреждений, реализующих образовательные программы общего среднего образования. Такие олимпиады будут проводится в учебном году, который начинается с 1 сентября и завершается в год приема в УВО Республики Беларусь.

Цель их проведения – выявление и привлечение в УВО молодых людей, мотивированных на высокий уровень образования, обладающих качествами исследовательской, познавательной и деловой активности и инициативности, развития у них профильных творческих способностей.

Основными задачами олимпиады являются:

привлечение в УВО абитуриентов, наиболее подготовленных и мотивированных на освоение конкретной специальности, имеющих способности к освоению соответствующей профессиональной области и самореализации в ней;

расширение путей и форм взаимодействия УВО с учреждениями общего среднего образования;

повышение интереса участников к изучаемым учебным предметам, развитие их творческих способностей, углубление теоретических знаний и практических умений, содействие самореализации личности;

активизация работы факультативных и профориентационных занятий, объединений по интересам;

подготовка талантливой учащейся молодежи для продолжения обучения в УВО.

Положением определено, что олимпиада будет состоять из этапов, обязательными из которых являются предварительный и заключительный. При этом участие в заключительном этапе можно будет принять только в очном формате.

Документом также определен порядок:

функционирования оргкомитета и работы жюри;

организации и проведения олимпиады, а также подведения ее итогов.

Награждение победителей будет проводиться в торжественной обстановке руководителем УВО (его заместителем) и сопровождаться выдачей дипломов I, II и III степени за подписью руководителя УВО.

При этом квота для зачисления без вступительных испытаний победителей олимпиад составляет 15 % от контрольных цифр приема за счет средств бюджета или цифр приема на платной основе по всем специальностям в дневной форме получения образования в учебном году. Конкретное количество мест в разрезе каждой специальности устанавливается УВО в положении об олимпиаде. Места для зачисления без вступительных испытаний победителей олимпиад, оставшиеся вакантными, передаются на общий конкурс.

Постановлением № 264 определен также перечень учреждений высшего образования Республики Беларусь и специальностей для зачисления без вступительных испытаний победителей (дипломы I, II, III степени) университетских олимпиад.

Документ вступает в силу после его официального опубликования.