ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
13.09.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ ПОБЕДИТЕЛИ УНИВЕРСИТЕТСКИХ ОЛИМПИАД СМОГУТ СТАТЬ СТУДЕНТАМИ БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ


09:58 13.09.2022

Постановлением Министерства образования № 264от 12 августа 2022 г. утверждено Положение о порядке проведения университетских олимпиад, победители которых (дипломы I, II, III степени) имеют право зачисления без вступительных испытаний.

Как сообщает Национальный правовой портал, принимать участие в университетских олимпиадах смогут учащиеся XI классов учреждений, реализующих образовательные программы общего среднего образования. Такие олимпиады будут проводится в учебном году, который начинается с 1 сентября и завершается в год приема в УВО Республики Беларусь.

Цель их проведения – выявление и привлечение в УВО молодых людей, мотивированных на высокий уровень образования, обладающих качествами исследовательской, познавательной и деловой активности и инициативности, развития у них профильных творческих способностей.

Основными задачами олимпиады являются:

привлечение в УВО абитуриентов, наиболее подготовленных и мотивированных на освоение конкретной специальности, имеющих способности к освоению соответствующей профессиональной области и самореализации в ней;

расширение путей и форм взаимодействия УВО с учреждениями общего среднего образования;

повышение интереса участников к изучаемым учебным предметам, развитие их творческих способностей, углубление теоретических знаний и практических умений, содействие самореализации личности;

активизация работы факультативных и профориентационных занятий, объединений по интересам;

подготовка талантливой учащейся молодежи для продолжения обучения в УВО.

Положением определено, что олимпиада будет состоять из этапов, обязательными из которых являются предварительный и заключительный. При этом участие в заключительном этапе можно будет принять только в очном формате.

Документом также определен порядок:

функционирования оргкомитета и работы жюри;

организации и проведения олимпиады, а также подведения ее итогов.

Награждение победителей будет проводиться в торжественной обстановке руководителем УВО (его заместителем) и сопровождаться выдачей дипломов I, II и III степени за подписью руководителя УВО.

При этом квота для зачисления без вступительных испытаний победителей олимпиад составляет 15 % от контрольных цифр приема за счет средств бюджета или цифр приема на платной основе по всем специальностям в дневной форме получения образования в учебном году. Конкретное количество мест в разрезе каждой специальности устанавливается УВО в положении об олимпиаде. Места для зачисления без вступительных испытаний победителей олимпиад, оставшиеся вакантными, передаются на общий конкурс.

Постановлением № 264 определен также перечень учреждений высшего образования Республики Беларусь и специальностей для зачисления без вступительных испытаний победителей (дипломы I, II, III степени) университетских олимпиад.

Документ вступает в силу после его официального опубликования.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.09.2022
валюта курс
EUR 2.5972
USD 2.5549
RUB 4.2179
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.09.2022
валюта курс +/-
EUR 2.5839 -0.0133
USD 2.5470 -0.0079
RUB 4.2259 +0.008
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.09.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.5860 2.5950
USD 2.5400 2.5490
RUB 3.3000 4.2150
подробнее

Конвертация в банках
на 13.09.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0150 1.0220
EUR/RUB 61.2000 78.0000
USD/RUB 60.0000 77.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте