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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ИМПОРТА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ВВОДИТСЯ В БЕЛАРУСИ


16:00 12.09.2022

Постановлением Совета министров № 599 от 9 сентября 2022 года вводится лицензирование импорта отдельных видов товаров из древесины.

Как сообщает пресс-служба концерна «Беллесбумпром», речь идет о древесностружечных плитах (коды 4410 11 100 0, 4410 11 300 0, 4410 11 500 0, 4410 11 900 0, 4410 12 100 0, 4410 12 900 0) и древесноволокнистых плитах (коды 4411 12 100 0, 4411 12 900 0, 4411 13 100 0, 4411 13 900 0, 4411 14 100 0, 4411 14 900 0, 4411 92 100 0, 4411 92 900 0, 4411 93 100 0, 4411 93 900 0, 4411 94 100 0, 4411 94 900 0).

Документ устанавливает, что импорт в Беларусь товаров из древесины (указаны в приложении к постановлению), происходящих из стран Европейского союза, при их помещении под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления (за исключением помещения под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления в целях завершения действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны) и свободной таможенной зоны осуществляется по разовым лицензиям, выдаваемым Министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с Белорусским производственно-торговым концерном лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности (концерном «Беллесбумпром») в порядке, аналогичном установленному правилами выдачи лицензий и разрешений на экспорт и (или) импорт товаров, предусмотренными приложением к протоколу о мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран (приложение № 7 к договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года).

Для получения согласования выдачи лицензии заинтересованное лицо обращается в концерн «Беллесбумпром» с представлением следующих документов:

письмо в произвольной форме с обоснованной просьбой согласовать выдачу лицензии;

заявление о выдаче лицензии (в двух экземплярах), оформленное в соответствии с Инструкцией об оформлении заявления на выдачу лицензии на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров и об оформлении такой лицензии, утвержденной Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 6 ноября 2014 г. № 199;

документ, удостоверяющий право на представление интересов заинтересованного лица, в случае представления заявления о выдаче лицензии представителем заинтересованного лица;

документ о происхождении товара.

Согласование выдачи лицензии осуществляется концерном «Беллесбумпром» бесплатно в течение 10 рабочих дней с даты поступления документов, указанных в части первой настоящего пункта.

Согласование выдачи лицензии осуществляется концерном путем проставления на заявлении о выдаче лицензии подписи уполномоченного на согласование лица и оттиска печати концерна «Беллесбумпром».

Срок действия согласования выдачи лицензии – до даты выдачи лицензии.

Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования и действует в течение шести месяцев, за исключением пункта 4 и настоящего пункта, вступающих в силу после официального опубликования данного постановления.

«Лицензирование импорта древесных плит вводится с целью поддержки белорусских производителей и увеличения выпуска импортозамещающей продукции. По мнению концерна, применение процедуры лицензирования при импорте зарубежных аналогов поможет отечественным производителям еще больше увеличить свое присутствие в оптовых поставках древесных плит на внутренний рынок, а также позволит без оглядки на иностранных конкурентов планировать расширение ассортиментного ряда выпускаемой продукции со скорейшим выходом на поставки потребителям (как в республике, так и в ЕАЭС)», - говорится в сообщении.
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