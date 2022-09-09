Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 6 от 14 января 2022 г. утверждены регламенты административных процедур в области бытового обслуживания населения (8.8.5, 8.9.2, 8.9.4 и 8.9.6 Единого перечня административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденного постановлением Совмина № 548 от 24 сентября 2021 г.).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, с 9 сентября 2022 г. при подаче заявлений для включения сведений в Реестр бытовых услуг Республики Беларусь, внесения изменений в сведения, включенные в Реестр бытовых услуг, исключения сведений из Реестра бытовых услуг необходимо использовать новые формы соответствующих заявлений, установленные регламентами.