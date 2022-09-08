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СКОРРЕКТИРОВАН ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ ВЫСЛУГИ ЛЕТ, НАЗНАЧЕНИЕ И ВЫПЛАТА ПЕНСИЙ (ПОСОБИЙ) ВОЕННОСЛУЖАЩИМ В БЕЛАРУСИ
15:42 08.09.2022
Постановлением Совмина № 556 от 30 августа 2022 года регламентирован ряд вопросов, связанных с порядком исчисления выслуги лет, назначением и выплатой пенсий (пособий) военнослужащим.
Как сообщает Национальный правовой портал, правовым актом корректируется постановление правительства от 5 июля 1993 г. № 432 «О порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий (пособий) военнослужащим, лицам начальствующего и рядового состава и членам их семей».
По информации Министерства обороны, в числе изменений:
определение порядка назначения пенсий пенсионерам в случаях выезда (въезда) для постоянного проживания за пределы (на территорию) Республики Беларусь;
включение периодов нахождения резервистов на занятиях и учебных сборах в выслугу лет для назначения пенсий;
детализация оснований, порядка и условий, определяющих право членов семей умерших пенсионеров на получение единовременных пособий в соответствии с пунктами 14 и 15 постановления № 432;
регламентация отдельных вопросов, связанных с порядком назначения и выплаты пенсий.
«Постановление № 556 обеспечивает комплексное регулирование вопросов исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий (пособий), в том числе устраняет правовой пробел при назначении и выплате пенсий в случаях выезда (въезда) пенсионеров для постоянного проживания за пределы (на территорию) Республики Беларусь», – сообщили в ведомстве.
Постановление вступило в силу.
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