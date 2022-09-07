Национальные банк Беларуси откорректировал отдельные акты законодательства, регламентирующие деятельность некредитных финансовых организаций (микрофинансовых и лизинговых организаций, форекс-компаний, операторов сервисов онлайн-заимствования).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, решение принято в связи с необходимостью исключения норм, дублирующих положения постановления правления Нацбанка от 18 апреля 2022 г. № 164 «Об утверждении регламентов административных процедур».

В частности, постановлением правления Национального банка № 303 от 15 августа 2022 г. внесены изменения в следующие постановления:

от 30 июня 2014 г. № 423 «Об установлении форм заявления и свидетельства о включении в реестр лизинговых организаций и утверждении Инструкции о порядке создания и ведения реестра лизинговых организаций»;

от 22 декабря 2015 г. № 761 «Об установлении форм заявления и свидетельства о включении в реестр форекс-компаний и утверждении Инструкции о порядке формирования и ведения реестра форекс-компаний»;

от 15 апреля 2020 г. № 119 «О требованиях к микрофинансовым организациям и реестре микрофинансовых организаций»;

от 19 ноября 2021 г. № 347 «О требованиях к должностным и иным лицам операторов сервисов онлайн-заимствования и реестре операторов сервисов онлайн-заимствования».

Так, для устранения дублирования из указанных постановлений исключаются утвержденные постановлением № 164 формы заявлений на осуществление соответствующих административных процедур, перечень документов, необходимый для их проведения, и требования к таким документам.

Кроме того, в указанные постановления вносятся изменения, обусловленные практикой их применения, а также проведенной оценкой эффективности и регулирующего воздействия:

исключается требование о возврате субъектами хозяйствования в Национальный банк свидетельств о включении в реестры лизинговых организаций, форекс-компаний и микрофинансовых организаций в случае исключения данных субъектов из названных реестров либо выдачи новых свидетельств при утрате или порче ранее выданных;

для формирования единых подходов к требованиям деловой репутации руководителей некредитных финансовых организаций пересмотрены требования к руководителю микрофинансовой организации, а также лицу, исполняющему его обязанности более четырех месяцев.

Постановление № 303 вступает в силу с 9 сентября 2022 г.