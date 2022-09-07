Постановлением Министерства культуры № 68 от 29 июля 2022 г. в новой редакции излагается Положение о детской школе искусств.

Как сообщает Национальный правовой портал, детская школа искусств представляет собой учреждение дополнительного образования детей и молодежи в сфере культуры, которое реализует образовательную программу дополнительного образования детей и молодежи художественного профиля с изучением учебных предметов, учебных дисциплин на повышенном уровне.

Такая школа может быть государственной и частной.

Документом определены основные задачи детской школы искусств, в числе которых:

эстетическое воспитание учащихся;

удовлетворение потребностей учащихся в культурном, интеллектуальном и личном развитии;

обеспечение условий для духовно-нравственного и художественного развития учащихся;

развитие творческих способностей учащихся;

создание условий для мотивации учащихся к дальнейшему получению образования в учреждениях среднего специального и высшего образования;

распространение и популяризация культурных ценностей;

выявление талантливой молодежи.

В частности, Положением урегулированы вопросы:

организации образовательного процесса;

организации получения дополнительного образования детей и молодежи на дому;

приема (зачисления) лиц в детскую школу искусств, перевода, восстановления, прекращения образовательных отношений (отчисления) с учащимися;

управления детской школой искусств;

финансирования и материально-техническое обеспечение детской школы искусств.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.