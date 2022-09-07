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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ СКОРРЕКТИРОВАН ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РАБОТ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
09:56 08.09.2022
Постановлением Министерства труда и социальной защиты № 50 от 23 августа 2022 г. скорректирован перечень легких видов работ, которые могут выполнять лица в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет.
Как сообщает Национальный правовой портал, соответствующие изменения внесены в ведомственное постановление № 144 от 15 октября 2010 г.
В частности, перечень дополнен следующими видами работ: взвешивание на весах, комплектование, сортировка, упаковка товаров, укладка на полки и установка ценников на товары; сервировка столов и сбор грязной посуды в объектах общественного питания; выполнение работ по уборке клеток, вольеров, загонов, подсобных помещений и гнездовых домиков, мытью кормушек и поилок; работы по ремонту и переплету книг; ручная мойка автомобилей.
Также уточнен пункт «работа в качестве внештатного корреспондента средств массовой информации». Его новой редакцией предусматривается, что с 14 до 16 лет можно работать в СМИ по подготовке статей, выступлений и фоторепортажей, вести теле- и радиопередачи и участвовать в них.
Кроме того, разрешено выполнять не только строительные и ремонтно-строительные работы, но и реставрационные работы. При выполнении таких работ должны соблюдаться установленные нормы подъема и перемещения тяжестей вручную, и они не должны быть связаны: с эксплуатацией оборудования, машин и механизмов; с применением электромеханического и пневматического инструмента, материалов, содержащих свинец, бензол, метанол и их дериваты – ксилол, толуол и сложные спирты, эпоксидные смолы, эфиры и другие вредные и токсичные вещества; с подъемом на высоту.
Пересмотрен и пункт перечня, касающийся выполнения видов работ, освоенных в производственных (учебно-производственных) мастерских учреждений профессионально-технического, общего среднего и дополнительного образования детей и молодежи.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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