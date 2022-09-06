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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


СОВМИН УТВЕРДИЛ ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ И КОЛЛЕДЖЕЙ


17:45 07.09.2022

На Национальном правовом портале опубликовано постановление Совета министров от 31 августа 2022 г. № 572 «О вопросах реализации образовательных программ».

Как сообщает НЦПИ, правовым актом утверждены:

Положение о порядке распределения, перераспределения, направления на работу, перенаправления на работу, предоставления места работы выпускникам, получившим научно-ориентированное, высшее, среднее специальное или профессионально-техническое образование;

Положение о порядке возмещения в республиканский и (или) местные бюджеты средств, затраченных государством на подготовку научного работника высшей квалификации, специалиста, рабочего, служащего;

Положение о целевой подготовке специалистов, рабочих, служащих;

Положение о практике учащихся, курсантов, осваивающих содержание образовательных программ среднего специального образования;

Положение о сетевой форме взаимодействия при реализации образовательных программ;

Положение о порядке создания и функционирования центра компетенций;

Положение о порядке открытия подготовки по профилям образования, направлениям образования, специальностям, профессиям рабочих, должностям служащих;

Положение о порядке прогнозирования дополнительных потребностей в молодых специалистах, рабочих, служащих, формирования заказа на их подготовку и установления контрольных цифр приема для получения профессионально-технического, среднего специального, высшего образования за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов;

Положение о базовой организации учреждения образования;

Положение о порядке проведения конкурсов профессионального мастерства, подготовки и направления лиц для участия в международных конкурсах профессионального мастерства;

Положение о порядке проведения государственной аккредитации и подтверждения государственной аккредитации учреждений образования, иных организаций, которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность.

Документом также определен перечень направлений образования и групп специальностей, получение образования по которым освобождает граждан, впервые поступающих на государственную гражданскую службу, от квалификационного экзамена.

Правовой акт вступил в силу 1 сентября 2022 г.
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