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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ПО МАРКИРОВКЕ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ В БЕЛАРУСИ ПРОДЛЕН ДО 31 АВГУСТА 2024 ГОДА


11:56 07.09.2022

Постановлением Совета министров № 586 от 2 сентября 2022 г. корректируется постановление правительства от 29 июля 2019 г. № 492 «О реализации пилотного проекта по маркировке ювелирных изделий».

Как сообщает Национальный правовой портал, изменениями, в частности, предусмотрено продление стартовавшего 1 сентября 2019 г. пилотного проекта по маркировке ювелирных изделий в Беларуси до 31 августа 2024 г.

Участие в проекте осуществляется на добровольной основе.

В период его реализации юрлица и ИП осуществляют маркировку кодами идентификации путем нанесения:

знака защиты, содержащего код идентификации, на товарный ярлык (этикетку);

кода идентификации на товарный ярлык (этикетку), содержащий элементы (средства) защиты от подделки.

Реализация проекта обеспечивается Министерством финансов, Министерством по налогам и сборам, Министерством антимонопольного регулирования и торговли, Министерством связи и информатизации, Государственным таможенным комитетом.

Оператором автоматизированной информационной системы маркировки ювелирных изделий Республики Беларусь и владельцем сведений, содержащихся в ней, выступает издательство «Белбланкавыд».

Постановление вступает в силу с 7 сентября 2022 г.
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