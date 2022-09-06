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ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ПО МАРКИРОВКЕ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ В БЕЛАРУСИ ПРОДЛЕН ДО 31 АВГУСТА 2024 ГОДА
11:56 07.09.2022
Постановлением Совета министров № 586 от 2 сентября 2022 г. корректируется постановление правительства от 29 июля 2019 г. № 492 «О реализации пилотного проекта по маркировке ювелирных изделий».
Как сообщает Национальный правовой портал, изменениями, в частности, предусмотрено продление стартовавшего 1 сентября 2019 г. пилотного проекта по маркировке ювелирных изделий в Беларуси до 31 августа 2024 г.
Участие в проекте осуществляется на добровольной основе.
В период его реализации юрлица и ИП осуществляют маркировку кодами идентификации путем нанесения:
знака защиты, содержащего код идентификации, на товарный ярлык (этикетку);
кода идентификации на товарный ярлык (этикетку), содержащий элементы (средства) защиты от подделки.
Реализация проекта обеспечивается Министерством финансов, Министерством по налогам и сборам, Министерством антимонопольного регулирования и торговли, Министерством связи и информатизации, Государственным таможенным комитетом.
Оператором автоматизированной информационной системы маркировки ювелирных изделий Республики Беларусь и владельцем сведений, содержащихся в ней, выступает издательство «Белбланкавыд».
Постановление вступает в силу с 7 сентября 2022 г.
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