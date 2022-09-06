Постановлением Совета министров № 583 от 2 сентября 2022 г. установлен перечень должностей педагогических работников, должностей служащих, связанных с выполнением воспитательных функций, других должностей служащих, профессий рабочих, связанных с постоянной работой с детьми.

Как сообщает Национальный правовой портал, перечнем определены наименования:

должностей служащих, относящихся к категории «Руководители», а также образованные от них в соответствии с законодательством наименования должностей служащих с применением производного наименования «заместитель»;

должностей служащих, относящихся к категории «Специалисты», а также образованные от них в соответствии с законодательством наименования должностей служащих с применением производных наименований «главный», «ведущий», «старший»;

должностей служащих, относящихся к категории «Другие служащие»;

профессий рабочих.

Постановление правительства от 23 января 2009 г. № 76 «Об утверждении перечня должностей, связанных с осуществлением педагогической деятельности, выполнением воспитательных функций, других должностей, профессий, связанных с постоянной работой с детьми» признается утратившим силу.

Правовой акт вступает в силу с 7 сентября 2022 г.