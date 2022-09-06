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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ОБНОВЛЕН ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ ПЕДРАБОТНИКОВ И СЛУЖАЩИХ, РАБОТАЮЩИХ С ДЕТЬМИ
11:08 07.09.2022
Постановлением Совета министров № 583 от 2 сентября 2022 г. установлен перечень должностей педагогических работников, должностей служащих, связанных с выполнением воспитательных функций, других должностей служащих, профессий рабочих, связанных с постоянной работой с детьми.
Как сообщает Национальный правовой портал, перечнем определены наименования:
должностей служащих, относящихся к категории «Руководители», а также образованные от них в соответствии с законодательством наименования должностей служащих с применением производного наименования «заместитель»;
должностей служащих, относящихся к категории «Специалисты», а также образованные от них в соответствии с законодательством наименования должностей служащих с применением производных наименований «главный», «ведущий», «старший»;
должностей служащих, относящихся к категории «Другие служащие»;
профессий рабочих.
Постановление правительства от 23 января 2009 г. № 76 «Об утверждении перечня должностей, связанных с осуществлением педагогической деятельности, выполнением воспитательных функций, других должностей, профессий, связанных с постоянной работой с детьми» признается утратившим силу.
Правовой акт вступает в силу с 7 сентября 2022 г.
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