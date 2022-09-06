В Беларуси отменяется плата за разрешение на перепланировку жилого помещения, согласование самовольного переустройства, перевод жилого помещения в нежилое. Соответствующий указ № 311 подписан 6 сентября.

Документ предусматривает корректировку более 300 административных процедур с учетом практики их осуществления, а также изменений законодательства.

Так, указом сокращаются сроки выполнения процедур, связанных с выдачей иностранцам разрешений на постоянное проживание в Беларуси.

Кроме того, закрепляются новые административные процедуры, необходимые для реализации гражданами своих прав (например, выдача свидетельств о присвоении квалификации судебного эксперта, решения о представлении бесплатно одной попытки экстракорпорального оплодотворения).

В соответствии с указом также исключается полномочие государственного учреждения «Администрация Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень» по продлению срока действия разрешения на открытие представительств иностранной организации на территории парка (такое разрешение будет выдаваться бессрочно).