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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ОТМЕНЯЕТСЯ ПЛАТА ЗА РАЗРЕШЕНИЕ НА ПЕРЕПЛАНИРОВКУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
09:58 07.09.2022
В Беларуси отменяется плата за разрешение на перепланировку жилого помещения, согласование самовольного переустройства, перевод жилого помещения в нежилое. Соответствующий указ № 311 подписан 6 сентября.
Документ предусматривает корректировку более 300 административных процедур с учетом практики их осуществления, а также изменений законодательства.
Так, указом сокращаются сроки выполнения процедур, связанных с выдачей иностранцам разрешений на постоянное проживание в Беларуси.
Кроме того, закрепляются новые административные процедуры, необходимые для реализации гражданами своих прав (например, выдача свидетельств о присвоении квалификации судебного эксперта, решения о представлении бесплатно одной попытки экстракорпорального оплодотворения).
В соответствии с указом также исключается полномочие государственного учреждения «Администрация Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень» по продлению срока действия разрешения на открытие представительств иностранной организации на территории парка (такое разрешение будет выдаваться бессрочно).
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