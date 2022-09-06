ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
06.09.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ


17:59 06.09.2022

Министерство здравоохранения Беларуси разработало и утвердило постановление N 77 от 22 июля 2022 г. "О порядке выполнения эндоскопических медицинских вмешательств".

Как сообщает Telegram-канал Минздрава, документом утверждена Инструкция о порядке выполнения эндоскопических медицинских вмешательств на органах пищеварительного тракта и трахеобронхиального дерева (взрослое население).

Постановлением установлен актуальный порядок выполнения эндоскопических медицинских вмешательств на органах пищеварительного тракта и трахеобронхиального дерева (взрослое население). Также определены формы и виды эндоскопических медицинских вмешательств, которые выполняются пациентам в зависимости от состояния здоровья, медицинских показаний и противопоказаний, от лечебно-диагностических возможностей организаций здравоохранения. В инструкции определены обязанности врача – эндоскописта при обращении пациента в амбулаторно-поликлиническую организацию или больничную организацию, условия выполнения эндоскопических медицинских вмешательств, тактика ведения пациента при развитии осложнений непосредственно во время эндоскопического медицинского вмешательства или в отсроченном периоде.

Документ определяет основные задачи и функции эндоскопического отделения (кабинета), перечень основных документов, минимальных обязательных эндоскопических медицинских вмешательств, выполняемых в эндоскопическом отделении (кабинете).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.09.2022
валюта курс
EUR 2.5525
USD 2.5741
RUB 4.2272
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.09.2022
валюта курс +/-
EUR 2.5624 +0.0099
USD 2.5730 -0.0011
RUB 4.2284 +0.0012
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.09.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.5650 2.5750
USD 2.5610 2.5720
RUB 3.3000 4.2250
подробнее

Конвертация в банках
на 06.09.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0000 1.0070
EUR/RUB 61.0000 77.0000
USD/RUB 61.0000 77.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте