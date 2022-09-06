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В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ

17:59 06.09.2022 Министерство здравоохранения Беларуси разработало и утвердило постановление N 77 от 22 июля 2022 г. "О порядке выполнения эндоскопических медицинских вмешательств". Как сообщает Telegram-канал Минздрава, документом утверждена Инструкция о порядке выполнения эндоскопических медицинских вмешательств на органах пищеварительного тракта и трахеобронхиального дерева (взрослое население). Постановлением установлен актуальный порядок выполнения эндоскопических медицинских вмешательств на органах пищеварительного тракта и трахеобронхиального дерева (взрослое население). Также определены формы и виды эндоскопических медицинских вмешательств, которые выполняются пациентам в зависимости от состояния здоровья, медицинских показаний и противопоказаний, от лечебно-диагностических возможностей организаций здравоохранения. В инструкции определены обязанности врача – эндоскописта при обращении пациента в амбулаторно-поликлиническую организацию или больничную организацию, условия выполнения эндоскопических медицинских вмешательств, тактика ведения пациента при развитии осложнений непосредственно во время эндоскопического медицинского вмешательства или в отсроченном периоде. Документ определяет основные задачи и функции эндоскопического отделения (кабинета), перечень основных документов, минимальных обязательных эндоскопических медицинских вмешательств, выполняемых в эндоскопическом отделении (кабинете).