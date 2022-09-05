Постановлением Министерством образования№ 284 от 23 августа 2022 года урегулированы вопросы проведения методической работы в школах и колледжах

Как сообщает Национальный правовой портал, документом утверждены:

Положение о методическом совете учреждения образования;

Положение об учебно-методических объединениях в сфере общего среднего образования, специального образования.

Первым Положением установлен порядок создания и деятельности методсовета учреждения общего среднего, специального, среднего специального образования.

Документом определено, что такой совет представляет собой орган самоуправления указанных учреждений. К его основным функциям отнесены:

координация и повышение эффективности методической работы в учреждении образования;

анализ результативности методической работы в учреждении образования;

содействие профессиональному развитию педагогических работников, обобщение и распространение эффективного педагогического опыта в целях совершенствования образовательного процесса;

взаимодействие с организациями, осуществляющими научно-методическое обеспечение образования.

В компетенцию методсовета входит в том числе деятельность по:

определению приоритетных направлений методической работы в учреждении образования;

обеспечению методического сопровождения образовательного процесса;

проведению мероприятий, направленных на повышение профессиональной компетентности педагогических работников, обеспечению условий для их самообразования, самосовершенствования, самореализации;

совершенствованию образовательных стандартов, учебно-программной и учебно-методической документации, учебно-методических комплексов по учебным предметам, модулям;

координации участия педагогических работников учреждения образования в экспериментальной, инновационной деятельности в сфере образования, направленной на совершенствование и развитие образовательного процесса.

Решения методсовета носят рекомендательный характер. Они могут учитываться при разработке проектов нормативных правовых актов в сфере образования, локальных правовых актов учреждений образования.

Положением об учебно-методических объединениях (УМО) в сфере общего среднего образования, специального образования установлено, что цель таких объединений – совершенствование научно-методического обеспечения общего среднего, специального образования, взаимодействие с организациями, осуществляющими научно-методическое обеспечение образования. Они могут создаваться на республиканском, областном (г. Минска) и (или) районном (городском) уровнях и (или) в учреждениях образования:

в сфере общего среднего образования по:

видам образовательных программ общего среднего образования;

учебному предмету и (или) учебным предметам;

предметной области соответствующей образовательной программы (образовательных программ) общего среднего образования;

в сфере специального образования по:

видам реализуемых в учреждениях образования образовательных программ специального образования;

учебному предмету и (или) учебным предметам;

вопросам осуществления интегрированного обучения и воспитания и (или) оказания коррекционно-педагогической помощи;

вопросам реализации принципа инклюзии в образовании.

К полномочиям УМО, в частности, отнесены:

анализ содержания, участие в разработке проектов образовательных стандартов, учебно-программной документации образовательных программ общего среднего и специального образования, внесение предложений по их совершенствованию, рекомендация их к внедрению в практику работы учреждений общего среднего, специального образования;

анализ учебно-методической документации по профилям образования, направленностям образования, рекомендация их к внедрению в практику работы учреждений образования;

участие в разработке предложений по совершенствованию образовательного процесса при организации обучения лиц с особенностями психофизического развития в учреждениях образования;

изучение, обобщение и распространение эффективного опыта реализации образовательных программ общего среднего образования, специального образования на уровне общего среднего образования;

разработка рекомендаций по совершенствованию образовательного процесса, организация обмена опытом между учреждениями образования, педагогическими работниками учреждения образования.

Согласно Положению решения УМО носят рекомендательный характер. Заседания УМО оформляются протоколами и могут учитываться при разработке проектов нормативных правовых актов в сфере общего среднего образования, специального образования, локальных правовых актов учреждений общего среднего, специального образования.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.