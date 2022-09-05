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В БЕЛАРУСИ УРЕГУЛИРОВАНЫ ВОПРОСЫ ПРОВЕДЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ШКОЛАХ И КОЛЛЕДЖАХ
11:38 06.09.2022
Постановлением Министерством образования№ 284 от 23 августа 2022 года урегулированы вопросы проведения методической работы в школах и колледжах
Как сообщает Национальный правовой портал, документом утверждены:
Положение о методическом совете учреждения образования;
Положение об учебно-методических объединениях в сфере общего среднего образования, специального образования.
Первым Положением установлен порядок создания и деятельности методсовета учреждения общего среднего, специального, среднего специального образования.
Документом определено, что такой совет представляет собой орган самоуправления указанных учреждений. К его основным функциям отнесены:
координация и повышение эффективности методической работы в учреждении образования;
анализ результативности методической работы в учреждении образования;
содействие профессиональному развитию педагогических работников, обобщение и распространение эффективного педагогического опыта в целях совершенствования образовательного процесса;
взаимодействие с организациями, осуществляющими научно-методическое обеспечение образования.
В компетенцию методсовета входит в том числе деятельность по:
определению приоритетных направлений методической работы в учреждении образования;
обеспечению методического сопровождения образовательного процесса;
проведению мероприятий, направленных на повышение профессиональной компетентности педагогических работников, обеспечению условий для их самообразования, самосовершенствования, самореализации;
совершенствованию образовательных стандартов, учебно-программной и учебно-методической документации, учебно-методических комплексов по учебным предметам, модулям;
координации участия педагогических работников учреждения образования в экспериментальной, инновационной деятельности в сфере образования, направленной на совершенствование и развитие образовательного процесса.
Решения методсовета носят рекомендательный характер. Они могут учитываться при разработке проектов нормативных правовых актов в сфере образования, локальных правовых актов учреждений образования.
Положением об учебно-методических объединениях (УМО) в сфере общего среднего образования, специального образования установлено, что цель таких объединений – совершенствование научно-методического обеспечения общего среднего, специального образования, взаимодействие с организациями, осуществляющими научно-методическое обеспечение образования. Они могут создаваться на республиканском, областном (г. Минска) и (или) районном (городском) уровнях и (или) в учреждениях образования:
в сфере общего среднего образования по:
видам образовательных программ общего среднего образования;
учебному предмету и (или) учебным предметам;
предметной области соответствующей образовательной программы (образовательных программ) общего среднего образования;
в сфере специального образования по:
видам реализуемых в учреждениях образования образовательных программ специального образования;
учебному предмету и (или) учебным предметам;
вопросам осуществления интегрированного обучения и воспитания и (или) оказания коррекционно-педагогической помощи;
вопросам реализации принципа инклюзии в образовании.
К полномочиям УМО, в частности, отнесены:
анализ содержания, участие в разработке проектов образовательных стандартов, учебно-программной документации образовательных программ общего среднего и специального образования, внесение предложений по их совершенствованию, рекомендация их к внедрению в практику работы учреждений общего среднего, специального образования;
анализ учебно-методической документации по профилям образования, направленностям образования, рекомендация их к внедрению в практику работы учреждений образования;
участие в разработке предложений по совершенствованию образовательного процесса при организации обучения лиц с особенностями психофизического развития в учреждениях образования;
изучение, обобщение и распространение эффективного опыта реализации образовательных программ общего среднего образования, специального образования на уровне общего среднего образования;
разработка рекомендаций по совершенствованию образовательного процесса, организация обмена опытом между учреждениями образования, педагогическими работниками учреждения образования.
Согласно Положению решения УМО носят рекомендательный характер. Заседания УМО оформляются протоколами и могут учитываться при разработке проектов нормативных правовых актов в сфере общего среднего образования, специального образования, локальных правовых актов учреждений общего среднего, специального образования.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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