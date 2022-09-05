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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК РАБОТЫ МЕДРАБОТНИКОВ БЕЛАРУСИ В УСЛОВИЯХ COVID-19


10:11 06.09.2022

Приказом Министерства здравоохранения Беларуси № 1124 от 30 августа утвержден порядок, регламентирующий работу медицинских работников организаций здравоохранения в условиях COVID-19.

Как сообщает Telegram-канал ведомства, установлены единообразные подходы к разделению на чистые и контаминированные зоны в больницах и поликлиниках, определены особенности по оборудованию шлюза и порядку работы в контаминированной зоне, специалисты предполагают различные варианты интенсивности развития эпидемического процесса и разграничили комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий на предприятиях.

Для врачей общей практики, терапевтов и педиатров предусмотрена возможность (в период подъема заболеваемости инфекцией COVID-19) установления на амбулаторном этапе диагноза «инфекция COVID-19» без лабораторного и рентгенологического подтверждения.

На территории страны для граждан Беларуси проводится бустерная вакцинация против инфекции COVID-19. Для нее используются имеющиеся в наличии вакцины: Спутник-лайт, Гам-КОВИД-Вак (компонент-1 или компонент-2) допускается использование без чередования компонентов, SINOPHARM (детям и подросткам, беременным женщинам и в период грудного вскармливания, а также лицам, имеющим медицинские противопоказания к введению других вакцин).

В настоящее время в учреждениях здравоохранения есть в наличии лекарственный препарат «Гам-КОВИД-Вак» (компонент 2), производства АО «Бинофарм». Срок годности препарата продлен Министерством здравоохранения Российской Федерации до 31 декабря 2022 г. Данный препарат прошел необходимый объем испытаний в лаборатории контроля качества иммунобиологических лекарственных средств РНПЦ эпидемиологии и микробиологии и по его результатам Министерством здравоохранения Беларуси принято решение о медицинском применении лекарственного препарата «Гам-КОВИД-Вак» АО «Бинофарм» с установленным сроком годности до 31 декабря 2022 года.
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