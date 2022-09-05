Постановлением Совета министров № 552 от 30 августа 2022 г. в новой редакции изложен перечень категорий товаров, подвергающихся быстрой порче, в отношении которых в соответствии со статьей 81 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза таможенные операции совершаются в первоочередном порядке.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, перечень дополнен следующими категориями товаров: жир, сливки, йогурт, творог иные молочные продукты, отдельные категории овощей (лук, капуста), соки, нуклеиновые кислоты и их соли, вакцины, токсины, культуры микроорганизмов, альбумины.